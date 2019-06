Come si risolve la questione delle grandi navi a Venezia?

"Ho deciso di morire stupidamente Come fanno tutti gli altri. E di trattare la morte Come un problema da risolvere"” : La vita è un massacro, ma la morte – come disse Francis Bacon a Francis Giacobetti, “è stupida”. È il più grande mistero dell’umanità, nulla da obiettare, che ha scomodato filosofi, scienziati e tanti altri senza però mai essere svelato. “A me, la morte scandalizza”, scrive Frédéric Beigbeder nel suo nuovo libro, “Una vita senza fine”, appena ...

Impossibile attivare iPhone : Come risolvere : Uno dei problemi in cui più spesso ci si imbatte su iPhone o iPad è quello che impedisce l’attivazione del dispositivo. Diversi sono i casi per cui si presenta tale problematica e diverse sono le leggi di più...

Mangia batteria l’app Netflix : Come risolvere in pochi minuti : Attenti all'app Netflix, che potrebbe star consumando più batteria del previsto, soprattutto a determinate condizioni. Per fortuna non stiamo parlando dell'ultima versione, ma di quelle precedenti (soprattutto dall'iterazione 6.1 in poi), che si sono dimostrato più avide di risorse in background di quello che avrebbero dovuto e potuto ingurgitare, specie a ridosso delle versioni OS più datate del sistema operativo Android. Da un po' di tempo ...

Il «bello» che ti «risolve» il matrimonio (Come James Middleton) : James Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedalePochi, pochissimi giorni dividono il debutto «social» dal debutto nella più formale delle occasioni, il royal wedding di famiglia. Che James Middleton non fosse più ...

Errore fotocamera Samsung : Come risolvere : Da qualche giorno la fotocamera del vostro dispositivo Samsung vi sta dando un po’ di problemi e per questo siete alla ricerca di una soluzione su come risolvere. All’interno di questa nuova guida odierna vi leggi di più...

Battery drain causato dall’app di Netflix? Ecco Come risolvere : L'app di Netflix per Android potrebbe essere la causa di un consumo eccessivo nella batteria, a causa di un problemino quando inattiva: Ecco come risolverlo. L'articolo Battery drain causato dall’app di Netflix? Ecco come risolvere proviene da TuttoAndroid.

Google Play Services è stato arrestato : Come risolvere : Durante l’utilizzo di un dispositivo Android potrebbe capitare di ottenere il messaggio Google Play Services è stato arrestato. Tale avviso potrebbe far andare in panico gli utenti poco esperti. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di leggi di più...

Come Samsung ha cambiato Galaxy Fold per risolvere i problemi : (Foto: Samsung) La telenovela del Samsung Galaxy Fold sembra finalmente destinata a concludersi in modo positivo, quantomeno per il fatto che lo smartphone pieghevole dovrebbe essere ormai pronto a sbarcare sul mercato dopo i problemi ben noti. Arrivano le informazioni ormai definitive su Come il colosso coreano abbia modificato hardware e design per evitare che si presentino gli stessi disastri occorsi ad alcune unità in test ai giornalisti ...

ID Apple bloccato? Ecco Come risolvere quando un ID Apple è disabilitato : come risolvere "l'ID Apple è disabilitato" tramite il supporto Apple. Contattare l'assistenza Apple. come risolvere "l'ID Apple è disabilitato" tramite il supporto Apple.

Whatsapp - c'è un virus che infetta con una chiamata (anche senza risposta) : Come risolvere : Whatsapp ha comunicato la scoperta di una falla nel suo sistema che ha permesso agli hacker di installare spyware sul alcuni telefoni. L'infezione può avvenire ricevendo una semplice telefonata attraverso la app, alla quale non è neanche necessario rispondere. Le chiamate, anche quelle perse, spesso

Salvini attaccato sui rimpatri da M5S : "Come li risolve se non è mai al Viminale?" : Per uscire dall’angolo Matteo Salvini piazza, nel campo minato delle prossime due settimane, il decreto Sicurezza bis. E l’alleato di governo Luigi Di Maio, che non molla la presa, forte della risalita nei sondaggi, lo provoca sul conflitto di interessi e lo attacca sulla questione rimpatri: il vero nervo scoperto del ministro dell’Interno che aveva messo questo punto in cima alla sua agenda. “Se Salvini al Viminale non ...

Il 'territorio' Come alibi e l'inerzia Come prassi per non risolvere le crisi : La notizia che BlackRock, il più grande asset manager del mondo abbia rinunciato al salvataggio di Banca Carige " considerando l'operazione troppo rischiosa " ci deve indurre a capire come mai siamo ...

Il “territorio” Come alibi e l’inerzia Come prassi per non risolvere le crisi : La notizia che BlackRock, il più grande asset manager del mondo abbia rinunciato al salvataggio di Banca Carige – considerando l’operazione troppo rischiosa – ci deve indurre a capire come mai siamo arrivati a questo punto. Perché il metodo di gestione delle crisi bancarie è improntato all’inerzia,

Spotlight non funziona su Mac : Come risolvere : Se Spotlight non funziona su Mac, allora potrebbe tornare utile ricreare l’indice così da risolvere il problema. Per scoprire tutti i passaggi da seguire nello specifico, potete prendere come riferimento la nostra nuova guida odierna! leggi di più...