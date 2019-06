Come il primo Walkman ha cambiato il mondo | 40 anni fa

Dennis Fantina - il primo vincitore di “Amici” torna Come concorrente da Michelle Hunziker : “Ho due figli e sono disoccupato” : sono passati 19 anni da quando nel 2001 vinse la prima edizione di “Saranno Famosi“, il talent show di Maria De Filippi conosciuto oggi con il nome di “Amici“, e oggi Dennis Fantina è tornato come concorrente a “All Together Now“, il talent di Michelle Hunziker perché, ha rivelato: “Ho due bambini, sono disoccupato e sopravvivo con la musica”. Oggi Dennis Fantina ha 41 anni e, ha spiegato, le cose ...

Insegnare alle auto a guidare Come conducenti umani è molto difficile - il primo passo è stato un successo : I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology stanno studiando un modo per “Insegnare” alle future auto a guida autonoma a “ragionare” come gli esseri umani. Il primo passo è far sì che il computer riesca a portare l’auto a destinazione usando solo mappe e videocamere. Sembra banale, in realtà non lo è. La differenza di approccio fra un essere umano e un computer, infatti, al momento è abissale. Quando ...

Brexit - Boris Johnson in pole position Come primo ministro nel dopo-May : La ricerca di un successore a Theresa May come leader del partito conservatore e primo ministro britannico inizia ufficialmente il 7 giugno, data delle dimissioni della premier. L'obiettivo è concludere l'elezione entro l'estate per poter presentare il nuovo leader al Congresso del partito il 29 settembre e in vista della nuova scadenza di Brexit il 31 ottobre. Fra i papabili l’ex sindaco di Londra...

Giro d’Italia 2019 - Come sta Primoz Roglic? Sloveno non entusiasmante in salita - potrebbe essersi nascosto? : Il Giro d’Italia 2019 è entrato ufficialmente nel vivo con la tappa odierna, la Cuneo-Pinerolo presentava infatti il primo GPM di prima categoria: una salita impegnativa anche se la cima era posta a 32 km dal traguardo, troppo lontano per ingolosire i big ma sufficiente per vedere all’opera gli uomini di classifica che non si sono tirati indietro su questa ascesa che ha animato la frazione corsa nel ricordo dell’impresa di ...

NoiPA Registrazione : Come creare un nuovo utente e guida al primo accesso : Gli stipendi del personale della Pubblica Amministrazione oggi sono controllati e gestiti tramite il sistema NoiPA. Si tratta di una piattaforma ideata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e dei servizi (DAG). Quando si inizia un nuovo lavoro è possibile imbattersi nella richiesta, da parte del proprio dirigente, di registrarsi e accedere al servizio NoiPA. ...

Internazionali d’Italia 2019 - Rafael Nadal : “Amo l’Italia - questo torneo è nel mio cuore. Sono motivato Come il primo giorno” : Fin qui la stagione di Rafael Nadal sulla terra rossa è stata stranamente sotto le aspettative. Il numero due del ranking si è infatti fermato in semifinale a Montecarlo, Barcellona e Madrid. Lo spagnolo si è presentato quindi agli Internazionali d’Italia con un unico e chiaro obiettivo: conquistare il successo per la nona volta in carriera. Oggi il maiorchino affronterà al debutto il francese Jeremy Chardy ed è pronto a far entusiasmare i ...

Un video mostra Come gira il primo Crysis con la tecnologia di Ray Tracing : Molti di voi ricorderanno il primo Crysis come un gioco che metteva alla prova anche gli hardware più potenti e, ancora oggi, il titolo compete con i giochi di attuale generazione.Questo è testimoniato dal lavoro svolto da Digital Foundry, che ha deciso di provare lo sparatutto di Crytek con mod che introducono la cooperativa nella campagna e la tecnologia di Ray Tracing.Il video pubblicato dalla redazione britannica ci fornisce un'idea delle ...

Primo maggio - raffica di arresti al Concertone dei sindacati : Come si sono fatti beccare : Passato il Concertone del Primo maggio 2019 organizzato dai sindacati, il bilancio della polizia è di almeno 23 persone arrestate e altre quattro denunciate a piede libero. Di queste, 16 sono finite in manette a vario titolo per spaccio e detenzione di sostanze stupefanceti. Si tratta di quattro rom

Il Sinalp Sicilia festeggia il Primo Maggio Come momento di crescita sociale economica e civile : ...il coraggio di voler rimanere nella propria terra per mantenere in vita il futuro della Sicilia hanno visto il Sinalp Sicilia combattere al loro fianco una battaglia difficilissima contro il mondo ...

Concerto Primo Maggio 2019 Come arrivare e info utili : Concerto Primo Maggio 2019 come arrivare. Torna anche quest’anno l’appuntamento con il Concertone a Roma. Scopri le info utili su location e come arrivare all’evento. DOVE VEDERE LA DIRETTA TV E STREAMING Concerto Primo Maggio 2019 come arrivare Il Concerto Primo Maggio 2019 si svolge come lo scorso anno in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Solitamente, durante l’evento, l’intera area compresa tra Viale Carlo ...

Primo maggio di polemiche femminili. Ambra : "Poche donne sul palco? I problemi sono altri". Di Michele : "Sei Come gli uomini" : Primo maggio di musica... e polemiche. "Poche donne sul palco del Concertone del Primo maggio a Roma? I problemi sono altri, il male è altrove". Ambra Angiolini, che condurrà la manifestazione di San Giovanni a Roma insieme a Lodo Guenzi, si scalda sulla questione quote rosa. "Io non mi sento offesa - aggiunge Ambra -, questa è la radiografia della situazione discografica italiana, dunque il problema è a monte. In hit ...

10 segnali che lui vi ama Come il primo giorno : Vi guarda negli occhiDice sempre "tutto quello che vuoi" per i vostri appuntamenti fuoriPronuncia il vostro nome durante il sessoVi ama in modo tranquilloAndrà a quella festa senza lamentarsiÈ veloce a concludere una discussioneMette via il cellulareLui sa che odiate lavare i piatti, quindi li lava luiNon dice mai la parola che inizia con la DFa ancora uno sforzo per sorprenderviAgli albori della vostra relazione, faticavate a starvi lontani e a ...

Come inizia il primo romanzo inglese : Cioè "Robinson Crusoe" di Daniel Defoe: spacciato per una storia vera, fu pubblicato il 25 aprile 1719, trecento anni fa

Concerto primo maggio 2019 : conduttori - cantanti - Come seguirlo in tv : Chi ci sarà al Concerto del primo maggio condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi Torna l’atteso appuntamento con il Concertone del primo maggio che nel giorno della Festa dei Lavoratori dal 1990 raduna in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma migliaia di spettatori e telespettatori, nonché tantissimi cantanti e musicisti del panorama musicale […] L'articolo Concerto primo maggio 2019: conduttori, cantanti, come seguirlo in tv ...