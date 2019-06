Clima | governo firma intesa anti-smog Costa | ‘Azzerrare morti per inquinamento’

Clima : il nuovo governo finlandese ha fissato la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2035 : Il nuovo governo finlandese ha concluso ieri i negoziati sul programma del governo per i prossimi 4 anni, che include un piano per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2035. Si tratta di uno degli obiettivi di neutralità delle emissioni di carbonio più ambiziosi tra quelli dei paesi industrializzati, e arriva in un momento critico, ovvero quando la Finlandia si prepara ad assumere la Presidenza dell’Unione europea ...

Conte - la conferenza stampa : “Clima elettorale ha inficiato coesione - ma governo ha continuato a lavorare” : “Sabato è stata la festa della Repubblica e il primo compleanno del mio governo”, ha esordito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Nel 2018 abbiamo prestato giuramento. Ricordo che l’insediamento è stato accompagnato da molto entusiasmo sincero da parte della gente comune, e molto scetticismo degli opinionisti che si sono tradotti in annotazioni critiche, appuntate soprattutto su aspetti come aver posto a base ...

Governo - Conte : “In consiglio dei ministri Clima sereno e costruttivo. Dal Quirinale nessuna censura” : Il premier Giuseppe Conte in una dichiarazione alla stampa a Palazzo Chigi, ha negato che durante il consiglio dei ministri di lunedì scorso ci siano stati scontri e risse, nella maggioranza, sui decreti famiglia e sicurezza bis. “Alcuni giornali hanno scritto di risse sfiorate, io purtroppo ancora una volta vi devo deludere. C’è stato un clima molto sereno e costruttivo. A un certo punto abbiamo sospeso i lavori per confrontarci con ...

Clima - Australia : gli indigeni delle isole denunciano il governo per non aver ridotto l’inquinamento : Lo Stretto di Torres, che separa a nord il continente dalla Nuova Guinea è stato scenario della prima vertenza sul cambiamento Climatico contro il governo Australiano per violazione dei diritti umani. La denuncia presentata oggi alla Commissione ONU per i Diritti Umani, cita l’inazione del governo Australiano sul cambiamento Climatico. Questa denuncia, è stata presentata dallo studio legale no-profit ClientEarth, e rappresenta i 4500 ...

Clima - non solo Greta : un’altra attivista tedesca incontra 9 capi di governo e li esorta ad agire : Continuano gli incontri dei rappresentanti del movimento studentesco globale per un pianeta pulito, “FridaysForFuture“. Al margine del vertice UE a Sibiu, in Romania hanno incontrato nove capi di Stato e di governo per chiedere che l’azione contro il surriscaldamento globale diventi finalmente una priorità. Alla riunione, durata circa 20 minuti, è stata consegnata ai rappresentanti dei governi una lettera “firmata da 17 ...

Siri - Di Maio : 'Sconsiglio di arrivare al vertice del governo'. Giorgetti : 'Evidente un po' di Clima persecutorio' : Il Movimento 5 stelle è tornato a chiedere le dimissioni di Siri: 'I magistrati faranno il loro lavoro come hanno sempre fatto, ma la questione di opportunità politica sollevata dal M5S riguarda, ...

Il governo italiano dichiari lo stato di emergenza Climatica : Da una parte, l'economia di pace deve essere una economia disarmata, cioè una economia priva di un complesso militare-industriale che la condizioni. E possiamo dire, più precisamente e concretamente: ...

Clima - per evitare il disastro serve un cambio drastico. E il governo sta facendo altro : di Veronica Aneris* Mentre venerdì in piazza del Popolo a Roma migliaia di giovani chiedevano azioni serie e concrete contro il cambiamento Climatico, il governo sembrava continuare a fare orecchie da mercante, varando nuove misure totalmente anacronistiche. Un esempio? Il nuovo Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile appena presentato dal ministero dei Trasporti, che purtroppo di “strategico” ha ben poco. Il Piano annuncia che i ...

Greenpeace : 'Il governo Conte cambi il PNIEC o sarà ricordato come il governo del cambiamento Climatico : Il governo ha il tempo e la possibilità di riscrivere un piano più ambizioso, in linea con le chiare indicazioni della scienza e con le richieste delle migliaia di studentesse e studenti che da mesi ...

Greenpeace nelle piazze : governo Conte cambi il piano Clima : Roma, 13 apr., askanews, - Volontarie e volontari di Greenpeace sono scesi questa mattina in piazza, in oltre 20 città, per denunciare l'inerzia del governo Conte che non sta facendo abbastanza per ...

Volontarie e volontari di Greenpeace in piazza : «Il Governo Conte cambi il PNIEC o sarà ricordato come il Governo del Cambiamento Climatico» : volontarie e volontari di Greenpeace sono scesi questa mattina in piazza, in oltre 20 città, per denunciare l’inerzia del Governo Conte che non sta facendo abbastanza per contrastare i cambiamenti climatici. Le volontarie e i volontari dell’associazione ambientalista hanno proposto ai cittadini un simbolico quiz per mostrare come gli obiettivi dell’attuale Governo, in fatto di energia e clima, siano del tutto insufficienti e sostanzialmente ...