Chiariello | “Stimeró sempre l’allenatore | meno l’uomo”

(Di martedì 4 giugno 2019) Umberto, noto giornalista è intervenuto a Radio CRC, soffermandosi sull'ormai imminente passaggio di Sarri alla Juventus : " Ieri ho avuto notizia certa di Sarri alla Juve, stanno aspettando Abramovich e niente più, è praticamente fatta. Non me ne frega molto, parlo di incoerenza. I napoletani sono bravi a chiedere sacrifici agli altri, parlo contro la Juve dalla mattina alla sera. Maurizio Sarri ne ha dette di tutti i colori contro la Juventus, la coerenza nell'immagine pubblica dovrebbe valere tanto. La sua carriera è fatta di tanta gavetta, mi risulta non l'abbia detto neanche ancora ai suoi collaboratori. Stimo l'allenatore, ma da oggi, stimo moltol'uomo".