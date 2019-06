Chi teme e chi no | nel Pd | la campagna elettorale anticipata occhio alle liste

Luigi Di Maio - la bomba di Franco BeChis : "Cosa ha detto davvero - cos'ha da temere Salvini" : Cosa ha voluto dire, Luigi Di Maio, nell'attesissima conferenza stampa all'indomani del tracollo M5s alle Elezioni Europee? Volto tirato, messaggi criptici. Rivolgendosi alla Lega e a Matteo Salvini ha affermato che fermerà le proposte "estreme" e quelle che possono "favorire privilegi e illegalità"

Raggi : agire urgentemente sui cambiamenti climatici - questa nostra riChiesta ai leader G20 : Roma – “Le citta’ e i cittadini fanno sentire la loro voce per disegnare il futuro. Dobbiamo agire urgentemente sui cambiamenti climatici, favorire l’inclusione sociale e puntare su una crescita condivisa e sostenibile. È quanto chiediamo con forza ai leader dei governi del G20”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in Giappone, a Tokyo, per partecipare al summit internazionale ‘Urban 20′ che ...

Chi è la cagna fra voi due! La sexy Ludovica Pagani pesantemente insultata : La sexy inviata di "Quelli che il Calcio" è di nuovo al centro di una polemica mediatica per una foto, che la ritrae insieme al suo cane, postata sui social, dove è stata pesantemente insultata dai follower. La Pagani è famosa per le foto sexy che posta quotidianamente sul suo profilo Instagram, ma l’ultima fotografia pubblicata ha scatenato gli haters, che si sono scagliati contro di lei insultandola pesantemente: "Quale é la cagna fra ...

Spice Girls - tour a risChio? "Mel B teme di essere diventata cieca" : Una nube rischia di addensarsi intorno alla reunion delle Spice Girls e al tour che prenderà il via il prossimo 21 maggio da Dublino. Mel B starebbe lamentando problemi all'occhio destro, dopo aver perso vent'anni fa quello sinistro.Secondo il Daily Mail, l'artista si sarebbe presentata al Moorfields Eye Hospital di Londra in quanto non riusciva a vedere dall'occhio destro.prosegui la letturaSpice Girls, tour a rischio? "Mel B teme di ...

Ronaldo : 'A volte mi stanco di dimostrare Chi sono - la gente giudica costantemente' : È probabilmente il giocatore più mediatico in assoluto, e il trasferimento alla Juventus nella scorsa stagione ha ulteriormente amplificato le attenzioni su di lui. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo che, dopo nove anni al Real Madrid, ha scelto di lanciarsi in una nuova avventura professionale sbarcando in Italia per indossare la maglia della "Vecchia Signora". Il campione portoghese di recente ha rilasciato un'intervista a "Icon", periodico ...

Enzo BucChioni a KK : “Questo calciatore vuole fortemente il Napoli - non è più un mistero” : Veretout verrebbe al Napoli di corsa, non è più un mistero, a tal proposito ha risposto alle domande sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Enzo Bucchioni, giornalista e commentatore televisivo. “É caldo l’asse Napoli-Fiorentina per Jordan Veretout. Da qualche mese, periodo in cui ha preso forma l’idea di lasciare la Fiorentina e approdare ai piedi del Vesuvio, l’animo del giocatore non è il solito, è smarrito, ...

Trattativa Stato-Mafia : Chiesti nove anni per l'ex ministro Mannino. "Temeva di essere ucciso" : Colpo di scena al processo stralcio sulla Trattativa Stato Mafia. La procura generale ha chiesto perl'ex ministro dell'Interno Calogero Mannino la condanna a 9 anni di carcere. L'esponente ...

Sri Lanka : Chiesa teme nuovi attacChi - cancellate messe : Riti religiosi sospesi per il secondo fine settimana consecutivo nello Sri Lanka dove, dopo le stragi di Pasqua, il governo ha messo in guardia la chiesa cattolica rispetto a nuovi possibili attacchi. ...

Essilux - la palla passa all'arbitro E ora Del VecChio teme il concerto : Mentre a Parigi il titolo EssilorLuxottica continua a salire in borsa, spinto da acquisti di "mani forti", il tribunale del Commercio nomina il rappresentante ad hoc che siederà nel board per cercare di rompere lo stallo creatosi dalla guerra tra il presidente Leonardo Del Vecchio e il suo vice Hubert Sagnieres nominando un arbitro nell'ambito del procedimento avviato da Del Vecchio contro Sagnieres e la stessa ...

Formula 1 – Venerdì positivo per Vettel a Baku - Seb teme comunque le Mercedes : “sono loro le macChine da battere” : Sebastian Vettel commenta le seconde prove libere del Gp d’Azerbaijan: le dichiarazioni del pilota tedesco della Ferrari Un incidente di George Russell, a causa di un tombino, ha fatto annullare le prime prove libere del Gp d’Azerbaijan. Dopo il controllo di tutti i 300 tombini della pista semi-cittadina di Baku, le FP2 sono terminate nel segno di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, segnando il tempo di 1:42.877, si è ...

Sri Lanka - l'Isis rivendica la strage : «Vendetta per Christchurch». Colombo teme nuovi attacChi : Una strage per vendicarne un'altra, con la regia dell'Isis. Nel giorno del lutto e della sepoltura delle vittime di Pasqua, salite a 321, nello Sri Lanka si delineano i dettagli del peggior...

Sony teme il #MeToo : meno contenuti sessuali nei videogioChi : Il quotidiano statunitense indica due ragioni principali per la nuova politica, rivelate da alcuni funzionari della Sony protetti da anonimato. Il primo è l' ascesa del movimento #MeToo , il secondo ...

Assange? Può riaprire il RussiagateE c'è Chi teme la pena di morte : Il fondatore di Wikileaks può svelare segreti sulle mail di Hillary Clinton e può riaprire il Russiagate. Le ipotesi dei legami con Mosca. E intanto da Amnesty all'Australia c'è chi teme la pena di morte Segui su affaritaliani.it

Ancora un appello Ue alla Libia : stop a tutte le operazioni militari. E’ giallo sulla visita di Haftar a Mosca. Conte teme ripresa sbarChi : "L'attacco lanciato dall'esercito di liberazione nazionale" di Haftar "su Tripoli e l'escalation che ne e' seguita stanno mettendo in pericolo i civili, inclusi migranti e rifugiati, e interrompendo il processo guidato dall'Onu, con il rischio di gravi conseguenze per la Libia". L'Ue "chiede a tutte le parti di cessare immediatamente le operazioni militari. L'esercito di liberazione Nazionale e tutte le forze a Tripoli o nelle sue vicinanze ...