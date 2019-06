Chi è Mario Cassano | il dj nuovo fidanzato di Jessica Mazzoli

Lutto nel calcio napoletano : morto ad IsChia Mario Perego - giocò in azzurro negli anni ’70 : Lutto nel calcio italiano morto Mario Perego Napoli, Ischia e tutto il calcio italiano piangono la scomparsa di Mario Perego. Calciatore che tra gli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80 ha calcato i campi di Serie A e B, si è spento ieri all’età di 74 anni. Qui un breve ricordo del passato calcistico: prima di arrivare alla Fiorentina e al Lanerossi Vicenza, nella stagione 1971-1972 giocò nel Napoli di Corrado Ferlaino ...

Nunzia De Girolamo ancora contro Lucarelli e Mariotto : ultimi attacChi : Nunzia De Girolamo, ospite a Vieni da me, ha difeso se stessa e Raimondo Todaro dalle accuse della giuria Ballando con le stelle è agli sgoccioli. Il 31 maggio andrà in onda la finale della gara di ballo di Rai 1 e Nunzia De Girolamo insieme al suo maestro, Raimondo Todaro, sono volati all’ultima puntata. […] L'articolo Nunzia De Girolamo ancora contro Lucarelli e Mariotto: ultimi attacchi proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne : Mario fa una diChiarazione spinta a Gemma Galgani : La stagione 2018-19 del Trono Over di Uomini e Donne si sta avviando alla conclusione. Il 21 maggio è stata effettuata l'ultima registrazione che andrà in onda la prossima settimana su Canale 5, prima della pausa estiva. Nella registrazione è stata affrontata la questione 'Ida Platano e Riccardo Guarnieri' che hanno litigato per l'ennesima volta, soprattutto dopo che lui ha ammesso di non essere davvero innamorato. Ampio spazio è stato dedicato ...

Anticipazioni U&D : Ida piange e Chiude con Riccardo - Gemma si bacia con Mario : Arrivano nuove Anticipazioni dallo studio di Uomini e donne dove, in queste ore, è stata registrata l'ultima puntata del trono over che vedremo in onda nel corso della prossima settimana di messa in onda del dating show di Maria De Filippi. Una puntata che sarà un po' la resa dei conti finali per alcuni dei protagonisti che hanno tenuto compagnia agli spettatori da casa in tutte queste settimane. Tra i colpi di scena vi segnaliamo quello ...

Formazioni Napoli-Inter - Insigne in panChina. Fuori anche Mario Rui e Hysaj : Queste le Formazioni di Napoli-Inter che scenderanno in campo tra poco più di un’ora al San Paolo. Il Napoli sceglie Karnezis tra i pali e conferma in attacco la coppia Milik-Mertens. Fuori Mario Rui e Hysaj che dovrebbero essere i primi azzurri a partire durante il mercato estivo. Napoli: Karnezis, Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Mertens, Milik. A disp: Meret, Luperto, Maksimovic, Mario Rui , ...

Mario Bozzoli - Chiuse le indagini : i nipoti accusati dell’omicidio dell’imprenditore : La Procura generale di Brescia ha chiuso le indagini sul delitto di Mario Bozzoli, l’imprenditore di Marcheno svanito nel nulla nell’ottobre 2015 nella fonderia di cui era proprietario con il fratello. Il procuratore generale Pier Luigi Maria Dell’Osso ha firmato la chiusura indagini con l’accusa di omicidio per Alex e Giacomo Bozzoli, nipoti dell’imprenditore scomparso, e per favoreggiamento nei confronti degli operai Oscar Maggi e ...

Mario Oliverio - la Cassazione : “Manca gravità indiziaria - Chiaro pregiudizio accusatorio” : Il ricorso presentato dai legali del presidente della Regione Calabria Mario Oliverio (Pd) contro il provvedimento di obbligo di dimora emesso a suo carico nell’ambito dell’inchiesta “Lande desolate” “è fondato sia con riferimento alle censure che attengono alla gravità indiziaria, sia con riguardo a quelle che investono la valutazione delle esigenze cautelari”. È quanto scrivono i giudici della Corte di Cassazione nelle ...

Cosenza. Indagato il sindaco Mario OcChiuto : Nuovo fronte giudiziario per il centrodestra, questa volta a Cosenza. Il sindaco del capoluogo bruzio Mario Occhiuto (Forza Italia) risulta

LarioBook - la prima settimana si Chiuderà domani con Mario Luzzatto Fegiz : Il 24 maggio sarà la volta del giornalista, Francesco Specchia, direttore di Pop Economy , la prima piattaforma di economia dedicata ai millennials. Il 27 maggio Giovanni Cocco e Amneris Magella ...

Mario OcChiuto accusato di bancarotta fraudolenta : Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha ricevuto un avviso conclusione indagini per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento di una società di cui era amministratore. Secondo l'accusa, dalla ...

Mario Mauro - Popolari per L'Italia - : Venezuela - Italia deve prendere posizione Chiara e far sentire la sua voce : Agenpress. I differenti orientamenti dei partiti di maggioranza producono i loro effetti anche sulla politica estera delL'Italia. Il Venezuela è sotto l'assedio di una dittatura eppure il nostro governo non si impegna a dare sostegno a Guaido e a rivendicare il diritto per i cittadini Venezuelani ad ...

Mario Draghi agli studenti : “A Chi vuole uscire dall’euro rispondete con una risata” : Il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, durante la premiazione del Generation Euro Students Awards, si è rivolto direttamente agli studenti: "Voi siete la prima generazione nata con l'euro. Quando sentite parlare chi vuole tornare alle vecchie monete, a voi viene solo da ridere. E io riderei con voi".Continua a leggere

Barcellona e Messi salutano la Champions - Ezio Greggio punzecChia Balotelli : 'Cosa dicevi Mario?' : Dopo la grande prestazione della gara d'andata, suggellata dallo splendido calcio di punizione del 3-0, Leo Messi era stato celebrato ovunque in giro per il mondo, raccogliendo il plauso via social anche di Mario Balotelli , che non aveva perso l'occasione di riproporre l'annoso confronto tra l'asso argentino e Cristiano Ronaldo, 'Non paragonate Messi al ...

Il Solitario di Windows - Mortal Kombat e Super Mario Kart entrano nella Hall of Fame dei videogioChi : Lo Strong National Museum of Play ha annunciato quattro nuovi titoli che sono entrati nella prestigiosa World Video Game Hall of Fame.Come riporta RockPaperShotgun, i titoli in questione sono Mortal Kombat (1992), Super Mario Kart (1992), l'avventura testuale Colossal Cave Adventure (1976) e il Solitario incluso in ogni versione di Windows dal 1990 al 2013.Sin dal 2015, la Hall of Fame dei videogiochi è cresciuta fino a contare oltre 20 grandi ...