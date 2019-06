Chi è Lina Wertmüller | film | marito | figlia

Roma - fermato l'automobilista che è sceso con la macChina sulla scalinata di Valle Giulia : È stato rintracciato l'automobilista che al volante della sua Panda è sceso con l'auto lungo la scalinata "Bruno Zevi" a Villa Borghese. Dopo aver acquisito le...

Giro d'Italia - Miguel Angel Lopez prende a sChiaffi tifoso che lo fa cadere. «Dispiaciuto - ero pieno di adrenalina» Video : Un tifoso (tifoso?) entra nel Giro d'Italia e litiga con un protagonista. Cosa è accaduto? A bordostrada uno spettatore ha fatto cadere Miguel Angel Lopez, a pochi km dalla fine...

Chi è Carolina Castagna - la figlia di Alberto : Alberto Castagna è stato un’icona della televisione degli anni ’90 e ci piace ricordarlo così, come un novello Cupido, nello studio di Stranamore con in sottofondo “All you need is love” dei Beatles. Oggi Alberto non c’è più ma il suo ricordo è vivo in noi telespettatori e in tutte le persone che lo hanno amato come amico, marito e padre. Carolina aveva solo 13 anni quando ha appreso la notizia della morte del padre, un duro colpo che ancora ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : CecChinato perde con Mahut - Federer batte un buon Sonego. Avanti Berrettini. Elina Svitolina rifila un doppio 6-3 a Venus Williams : buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

Sarri Juventus - la “pesante” diChiarazione di Bellinazzo lascia di stucco : Sarri Juventus – Sembra essere questa la direzione nella quale si viaggia, ma a quanto pare, c’è chi non accetta di buon grado la cosa. Le parole di Bellinazzo non lasciano spazio a fraintendimenti, le sue parole a Radio 24 sono di quelle che lasciano di stucco. Sarri Juventus, Bellinazzo non le manda a dire […] More

Gli hanno rotto il sondino dell’insulina! bimbo malato picChiato dai bulli : Un grave episodio di bullismo in una scuola della provincia di Torino, dove un ragazzino è stato preso a calci e pugni da un gruppo di coetanei che gli hanno rotto anche il sondino dell'insulina, che è costretto a portare costantemente con sé. La vittima degli abusi ha raccontato il tutto ai suoi genitori che hanno sporto denuncia ai carabinieri: il giovane, infatti, sarebbe stato costretto a subire per anni vessazioni e umiliazioni psicologiche ...

Brenda Carolina Lawrence a The Voice 2019 : Chi è - carriera e biografia : Brenda Carolina Lawrence a The Voice 2019: chi è, carriera e biografia Durante le Blind Audition di The Voice 2019, andate in onda martedì 14 maggio 2019 su Rai 2, abbiamo visto esibirsi anche Brenda Carolina Lawrence. Ecco la carriera e la biografia della giovane concorrente cremonese del talent show condotto da Simona Ventura. Chi è Brenda Carolina Lawrence Classe 1997, nata a Cremona, Brenda Carolina Lawrence è una cantante e ...

Golf – PGA Championship : Koepka si riconferma campione - Francesco Molinari Chiude al 48° posto : Grande successo per Koepka, che centra il bis dopo aver trionfato anche la scorsa stagione. Lontano Molinari, costretto a chiudere in 48ª posizione Brooks Koepka ha vinto con 272 (63 65 70 74, -8) colpi il PGA Championship, suo secondo successo consecutivo nel major giunto alla 101ª edizione e disputato sul difficile percorso del Bethpage Black Course (par 70), sede della Ryder Cup 2024, a Farmingdale, nello stato di New York, dove ...

Domenica Live - Guendalina Canessa : “Cara Francesca - Giorgino sta facendo lo sChifo” : Pomeriggio all’insegna del gossip nel salotto condotto da Barbara D’Urso. Si è analizzata la condotta di Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De Andrè, che dopo essere stato fotografato con la bionda Roxy, è stato sorpreso, sempre dal settimale Oggi, in compagnia di una ragazza mora. Quella sera, è emerso dalla discussione, grazie anche alle testimonianze del paparazzo e di un’amica presente alla serata, Giorgio ha avuto ...

LIVE Golf - PGA Championship 2019 in DIRETTA : ultimo giro - Brooks Koepka per il quarto Major - Francesco Molinari per Chiudere bene : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto e ultimo giro del PGA Championship 2019. Si decide oggi il secondo vincitore di Major dell’anno, che sarà certamente diverso dal primo, dal momento che Tiger Woods, vincitore del Masters di Augusta, è stato tagliato dopo il secondo giro. Tutto fa pensare che il trionfatore di quest’anno possa essere lo stesso di quello passato: Brooks Koepka, che dopo due giornate da alieno ...

Golf - PGA Championship 2019 : Brooks Koepka vuole involarsi verso il quarto Major in carriera. Francesco Molinari cerca di Chiudere bene : Può davvero essere il giorno del trionfo per Brooks Koepka. Fino al 2017 non aveva vinto un singolo Major, e in generale non era riuscito a collezionare che un singolo torneo sul PGA Tour e un altro su quello europeo. Poi, da quell’anno, la svolta: due US Open consecutivi, il PGA Championship dello scorso agosto e adesso la possibilità di fare il bis. Non si sa chi o cosa possa fermare il ventinovenne di West Palm Beach, professionista dal ...