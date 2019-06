Che tempo che fa | Aldo Grasso durissimo con Fabio Fazio | Ricordategli come si fa

Diego Armando Maradona ricoverato : per lui cure sperimentali contro la malattia Che lo affligge da tempo : Diego Armando Maradona all'età di 58 anni sembra non passarsela bene. A causa di un problema di salute, che da tempo lo affligge, l'ex giocatore del Napoli è stato ricoverato in una clinica di Buenos Aires. Quattro giorni e quattro notti di sonno indotto sono stati la cura sperimentale che Maradona

Lerner prova a smasCherare Salvini : 'Olio di ricino contemporaneo - mi usa come pretesto' : Il ritorno sugli schermi Rai di Gad Lerner è stato salutato senza troppo entusiasmo da Matteo Salvini. Il Ministro qualche giorno fa aveva fatto capire di essere quantomeno perplesso rispetto alla possibilità che il preannunciato cambiamento in Rai potesse passare da nomi come quello di Lerner, con evidente riferimento alla scarsa simpatia da parte del giornalista nei confronti della Lega. Tra i due si era instaurato una specie di duello a ...

Che tempo che Fa - Mara Venier scherza con Fabio Fazio : 'Per adesso sta su Rai1' : Domenica 2 giugno è andata in onda su Rai1 l'ultima puntata di Che Tempo Fa, il programma condotto da Fabio Fazio insieme a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Durante l'intervista, Mara Venier ha più volte deriso il conduttore della rete ammiraglia per il possibile spostamento del prossimo anno. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che i vertici Rai per la prossima stagione sarebbero intenzionati a spostare il talk dal primo canale al ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio si toglie l'ultima soddisfazione su Rai 1 : lo share lo premia : Gli ascolti Tv di domenica 2 giugno 2019, in prime time, hanno segnato un buon risultato per Fabio Fazio, arrivato all'ultima puntata della stagione e all'ultima in assoluto su Rai 1 con Che tempo che fa. Con molti ospiti, fra i quali Alvaro Soler, Mara Venier, Carlo Cottarelli, Paolo Mieli, Carlo V

Ascolti tv - Che tempo che fa e il saluto di Fabio Fazio con 3 - 8 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Chiude in bellezza la stagione e dice addio a Rai1 Fabio Fazio con l’ultima puntata di Che tempo Che Fa. Il talk show si è aggiudicata un’altra vittoria del prima serata, ottenendo – dalle 20.30 alle 22.46 – 3.818.000 spettatori e il 17.5% di share. Al secondo posto, su Canale 5, il finale di stagione di New Amsterdam con 2.155.000 e l’11.2% di share. Terzo piazzamento su La7 per Non è ...

Che tempo che fa - Paolo Mieli su Papa Francesco : "Mai visto nulla del genere" : Che Papa Francesco sia clamorosamente schierato e faccia politica non è certo un mistero e non siamo soltanto noi ad affermarlo. Da più parti, infatti, il Pontefice viene accusato (o elogiato) per il suo impegno che pare supera ampiamente i confini del Vaticano. E l'ennesima conferma a queste teorie

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto infierisce su Fabio Fazio : "Per te finisce qui - come Miss Italia" : Non solo Mara Venier, anche Luciana Littizzetto "infierisce" su Fabio Fazio alla sua ultima puntata di Che tempo che fa su Rai 1. Il conduttore ha ringraziato e salutato il pubblico in apertura della puntata, spiegando di voler essere una risorsa e non un problema. Dunque, la conduttrice di Domenica

‘Che tempo che fa’ - Fazio conferma l’addio a Rai Uno (e Littizzetto lancia frecciatine) : Il conduttore ha ufficializzato il passaggio a Rai 2 del programma. "Per te Rai1 finisce qui", una delle tante battute della...

E' arrivata l'estate - rialzo delle temperature - ma con ancora qualChe temporale : Roma - L'area di alta pressione di matrice sub tropicale che sta interessando l'Italia settentrionale si spingerà finalmente anche verso le regioni meridionali allontanando la piccola depressione balcanica responsabile di una diffusa instabilità durante il weekend. L'arrivo dell'anticiclone anche al Sud sarà determinato dall'approfondimento di una saccatura atlantica verso l'Europa occidentale che ...

Che tempo che fa - Mara Venier scatenata : risponde al cellulare in diretta e sfotte Fabio Fazio : Ultima puntata per Fabio Fazio su Rai 1 con Che tempo che fa. Tra gli ospiti in studio, Mara Venier, la mitica conduttrice di Domenica In che più volte durante l'intervista ha punzecchiato il conduttore per il trasferimento su Rai 2. Ad un certo punto, dopo che Fazio si era complimentato per i risul

Che tempo che fa - il saluto boldriniano di Fabio Fazio a Rai 1 : "Come voglio essere considerato" : Ultima puntata di Fabio Fazio su Rai 1 con Che tempo che fa, quella di domenica 2 giugno. E il conduttore lo ricorda in apertura della puntata: "L'anno prossimo sembra che ci ritroveremo su Rai 2", ha affermato. La vicenda è nota: dopo mille polemiche ed attacchi politici, in primis da parte di Matt

Mara Venier/ Ancora a Domenica in? 'Io e la Rai stiamo pensando..' - Che tempo che fa - : Mara Venier ospite di Che tempo che fa a una settimana dalla conclusione di Domenica in. Quali saranno i suoi progetti futuri?

Che tempo Che Fa - all'ultimo Tavolo arriva il Vinci Caccamo : L'ultima puntata di Che Tempo Che Fa riunisce un Tavolo da 'record': si uniscono gli ospiti fissi della domenica e del lunedì, più vari amici che più di altri si sono ritrovati intorno a Fazio nello spin-off di CTCF. Un parterre particolarmente ricco, che sa di festa di addio e di ultimo giorno di scuola, in attesa di un possibile ritorno anche del Tavolo su Rai 2, che riunisce alcuni dei migliori esponenti della comicità '80 e '90: tornano Ale ...

“Che tempo che fa” – Trentaduesima e ultima puntata del 2 giugno 2019 – Tra gli ospiti : Mara Venier - Alvaro Soleil e Fabio Quagliarella. : Che tempo che fa, ultima puntata stagionale e ultima su Raiuno dove è andato in onda per due anni consecutivi. Il programma dal prossimo settembre cambierà rete e, salvo colpi di scena, andrà in onda su Raidue. Dopo 14 anni su RaiTre e due su RaiUno si sposta quindi a RaiDue. I motivi del trasloco? […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentaduesima e ultima puntata del 2 giugno 2019 – Tra gli ospiti: Mara Venier, Alvaro Soleil e Fabio ...