Che cosa è successo nel governo dopo il discorso di Conte alla stampa

Caffè al ginseng - attenzione a quello Che beviamo : cosa contiene : L'inchiesta di Report sul Caffè al ginseng, un'alternativa alla tradizionale tazzina di Caffè scelta da chi non può assumere...

Memo Rimigi smasChera Fabio Fazio : "Irriconoscente Che se la tira - cosa dovete sapere" : Memo Remigi, è ancora bello innamorarsi a Milano? «Ah, non so: da 15 anni mi sono trasferito a Varese e la metropoli non mi manca poi così tanto. Milano ora è più ricca, più internazionale». Ci torna spesso? «Per prendere il treno e andare a Roma al programma Propaganda Live». Già, ormai è un ospite

Grande Fratello : lite dopo la diretta. La De André aggredisce Gennaro - lancia anChe il cibo Che lui stava mangiando. Guarda cosa è accaduto : Ieri durante la semifinale del Grande Fratello Francesca De Andrè e Gennaro hanno iniziato a discutere. La litigata è degenerata in piena notte e verso le 2:30 la concorrente ha iniziato ad offendere pesantemente il bel... L'articolo Grande Fratello: lite dopo la diretta. La De André aggredisce Gennaro, lancia anche il cibo che lui stava mangiando. Guarda cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Che cosa resterà di Mark Caltagirone? : Si conclude con il quarto episodio il podcast-evento Pratiful: dopo avere spiegato il caso del finto matrimonio di Pamela Prati, le due protagoniste Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ma soprattutto il perché la vicenda ha appassionato così tante persone, ora ci concentriamo sul perché invece, ha avuto successo la figura misteriosa (e inventata) di Mark Caltagirone. Con l’aiuto di Diego Passoni di Radio Deejay, Candida Morvillo del ...

Trump e Melania a Londra - critiChe all'abito della First Lady. Dal pranzo ai reali - cosa faranno oggi : La visita di Donald Trump e Melania a Londra sta facendo discutere: non solo per le polemiche partite dal presidente americano nei confronti dei suoi oppositori britannici, dal sindaco di Londra Khan...

Tifo Sarri alla Juventus - sarebbe uno smacco per “vincere è l’unica cosa Che conta” : Tifo per Sarri alla Juventus. E non, o almeno non solo, perché sarei curioso di vedere le reazioni dei Sarristi – ancor prima dei Tifosi napoletani – dinanzi all’ufficialità dell’annuncio. Reazioni che, peraltro, da perfetto voyeur pallonaro mi sto già godendo in questi giorni, quantunque manchi ancora il nero su bianco. Ma la ragione principale di questo mio endorsement – perdonate l’uso di questo ...

Che tempo Che fa - Mara Venier da Fabio Fazio : cosa potrebbe svelare - tensione ai vertici Rai : Ultima puntata della stagione di Che tempo che fa. Ultima puntata su Rai 1 per Fabio Fazio. Puntata ovviamente attesissima, dopo i recenti avvenimenti e le polemiche che ha suscitato il trasferimento del conduttore sulla seconda rete. Tra gli ospiti in studio anche Mara Venier, la mitica conduttrice

Amici - la madre di Giordana Angi : "Aveva 16 anni - accadde qualcosa di grave". Il dramma Che la ha stravolta : Si chiariscono un po' di cose sul passato di Giordana Angi, la protagonista di Amici di Maria De Filippi, il talent che ha concluso la sua stagione di immenso successo su Canale 5. A parlare è stata la madre di Giordana, fari puntati sul rapporto della figlia col padre, che si è complicato quando lu

2 giugno - Festa della Repubblica Italiana : come venne accolta nel 1946 e cosa accade oggi - tra polemiChe e commedie all’italiana : Era il 2 giugno 1946 quando l’Italia, uscita da solo un anno dalla Seconda Guerra Mondiale, ‘zoppa’, stanca e tutta da ricostruire, tornò a votare dopo oltre 20 anni di dittatura fascista e dopo una dura e logorante battaglia per eleggere l’Assemblea Costituente e per scegliere la forma del governo del Paese tra monarchia e Repubblica. Il voto, oltre a cambiare forma di governo, mise la parole fine sul regno dei Savoia, ...

Il 2 giugno 1946 nasceva la Repubblica Italiana : ecco come venne accolta e cosa accade oggi - tra polemiChe e commedie all’italiana : Era il 2 giugno 1946 quando l’Italia, uscita da solo un anno dalla Seconda Guerra Mondiale, ‘zoppa’, stanca e tutta da ricostruire, tornò a votare dopo oltre 20 anni di dittatura fascista e dopo una dura e logorante battaglia per eleggere l’Assemblea Costituente e per scegliere la forma del governo del Paese tra monarchia e Repubblica. Il voto, oltre a cambiare forma di governo, mise la parole fine sul regno dei Savoia, ...

Giro d’Italia 2019 - Miguel Angel Lopez picchia un tifoso : cosa rischia il colombiano? Tra multe e squalifiChe : Miguel Angel Lopez è stato uno dei grandi protagonisti della ventesima tappa del Giro d’Italia 2019, il colombiano ha preso a schiaffi il tifoso che lo ha fatto cadere dalla bicicletta mentre stava affrontando la salita conclusiva. L’alfiere dell’Astana si stava ben comportando sulle rampe del Monte Avena e voleva giocarsi la vittoria ma all’improvviso uno spettatore stupido si è messo a correre accanto a lui, è ...

William e Harry più distanti Che mai - il silenzio dopo il matrimonio con Meghan Markle : cosa è successo : dopo la notizia dell'uscita ufficiale di Meghan Markle e del Principe Harry dalla Royal Foundation emergono nuovi particolari del rapporto, a quanto pare incrinato, tra i Harry e William. Secondo il settimanale People le tensioni in famiglia sono cominciate quando William e Harry hanno preso consape

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Il Vangelo secondo Matteo - La ritirata della chiesa e anni di laicismo esasperato hanno portato il leader leghista a conquistare il voto ca

Chi siete? Che cosa volete? Perché la crisi del Movimento 5 Stelle va oltre Luigi Di Maio : Pensare che la batosta elettorale delle Europee sia esclusiva responsabilità di Luigi Di Maio è semplicistico e ingeneroso. Perché la questione è più profonda e complessa e investe anche l'assenza di una riflessione ideologica e politica. Perché va bene essere “oltre”, purché si sia qualcosa e non solo contro qualcosa. Soprattutto se il nemico non conta più nulla...Continua a leggere