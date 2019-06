Charlotte Casiraghi sposa | il secondo vestito lascia senza fiato | l’omaggio a nonna Grace

caffeinamagazine

(Di martedì 4 giugno 2019) Dopo il rito civile a Palazzo Grimaldi, i festeggiamenti per il gran giorno die Dimitri Rassam sono proseguiti a Villa La Vigie, dimora di Karl Lagerfeld, lo stilista recentemente scomparso che fu grande amico dellae dell’intera famiglia reale monegasca. La coppia di neo sposi era bellissima e raggiante. Sabato Beatrice Borromeo, la cognata della figlia 32enne della principessa Carolina di Monaco e nipote diKelly aveva diffuso a mezzo social la prima foto dopo il sì. Una cerimonia semplice, alla predi soli parenti e amici. Nello scatto, subito rimbalzato in rete, si vedecon un abito corto color tortora con tre grandi fiocchi sul davanti e ricami di Saint Laurent. Un modello forse vintage e sicuramente non un classico abito da. Il suo Dimitri, invece, che è il figlio di Carole Bouquet, era in completo blu, con cravatta ...

dolcegabbana : Bianca Balti wore Dolce&Gabbana to Charlotte Casiraghi and Dimitri Rassam's wedding in Monaco. #DGWomen #DGCelebs - FungNancy : RT @dolcegabbana: Bianca Balti wore Dolce&Gabbana to Charlotte Casiraghi and Dimitri Rassam's wedding in Monaco. #DGWomen #DGCelebs https:… - AdithyaLigory : RT @dolcegabbana: Bianca Balti wore Dolce&Gabbana to Charlotte Casiraghi and Dimitri Rassam's wedding in Monaco. #DGWomen #DGCelebs https:… -