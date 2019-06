Casting per ' I delitti del barlume' | serie tv di SKY | e per uno spettacolo teatrale

Blastingnews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Non mancano in queste settimane le opportunità lavorative nel mondo dello. In particolare sono state fissate delle ulteriori selezioni per la ricerca di comparse generiche e figure varie per la notatelevisiva di Sky dal titolo Idel. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per realizzare un importante progettodal titolo Montserrat, di Emmanuel Roblès: taleverrà poi messo in scena a Roma nell'ambito della prossima stagione2019/2020. UnaTV Non si fermano iper la realizzazione della notatelevisiva in onda su Sky e dal titolo Idel. A tale proposito, sono state fissate nuove selezioni, finalizzate alla ricerca di varie figure e di comparse generiche, che si svolgeranno sabato 8 giugno alla Sala del Consiglio Municipale di Campo nell'Elba (Piazza Dante Alighieri, 1), a partire dalle ...

han_xiaolu : RT @jungkooks_moles: Ragazzi ho mandato l'iscrizione ai casting di #Amici , pregate per me e auguratemi buona fortuna perché se passo le se… - zazoomblog : Casting per una serie tv di Rai Fiction e un musical connesso al Teatro Brancaccio di Roma - #Casting #serie… - Camy_Britty : Pensavo fosse un'annuncio casting ed ero gia pronta a prendere il primo treno per presentarmi ?????? -