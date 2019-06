Caso Palamara | altri due giudici si autosospendono dal Csm

Caso Palamara - “Intervento diretto di Mattarella per bloccare la nomina di Longo a procuratore Gela” : Fu il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in persona, con un intervento “diretto”, a bloccare la nomina di Giancarlo Longo alla guida della procura di Gela. A riferirlo è lo stesso Giancarlo Longo in un interrogatorio reso alla procura di Messina e riportato nel decreto di perquisizione eseguito oggi, dalla procura di Perugia, nei confronti di Luca Palamara, ex segretario dell’Anm e consigliere del Csm, indagato dalla procura ...