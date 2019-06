rumba_magica : RT @Brewing_Witch: Se leggo cazzate sulla tragica storia della ragazza olandese, parte il blocco. Se non avete subito abusi da piccoli dov… - cesarebrogi1 : RT @Brewing_Witch: Se leggo cazzate sulla tragica storia della ragazza olandese, parte il blocco. Se non avete subito abusi da piccoli dov… - TelevideoRai101 : Caso Noa in Olanda, sconcerto in Italia -

"Se fragilità è scarto e non bisogno da curare, se si confonde libertà con 'diritto a morire', obbligando lo Stato a somministrare morte,si arriva a sopprimere una minore per depressione". Così il senatore Quagliariello suldi eutanasia della 17enne Noa in. "La sua morte è una sconfitta di una civiltà.L'Europa non è in grado di stare a fianco delle vittime di violenza". Così Giorgia Meloni. Nella proposta di legge M5S: suicidio assistito solo per maggiorenni,vigili e in condizione clinica irreversibile.Da fare anche a casa(Di martedì 4 giugno 2019)