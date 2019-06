Carabinieri | Veneto | domani Zaia a cerimonia del 250mo fondazione dell' Arma

Ambiente : assessore veneto - 'grazie ai Carabinieri per sequestro rifiuti illeciti' : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) - “Ancora una brillante operazione nel combattere lo smaltimento illecito di rifiuti coordinata dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, in questo caso di Milano, che ringrazio per il prezioso lavoro che svolgono a tutela dell’Ambiente, del territorio e della popol

Carabinieri : gen. La Gala - 'in Veneto reati predatori in calo - ma attenti a truffe ad anziani' (2) : (AdnKronos) - E, il comandante della Legione Veneto dei Carabinieri gen. La Gala ha poi presentato i dati dell'attività dello scorso anno dell'Arma in regione dicendo che "possiamo essere molto soddisfatti del lavoro svolto: i reati predatori sono in calo: - 15/20 % è il dato che si registra in regi

Carabinieri : gen. La Gala - 'in Veneto reati predatori in calo - ma attenti a truffe ad anziani' : Padova, 4 giu. (AdnKronos) - “Al primo posto per noi c’è la difesa del tessuto economico del Nordest, dove i Carabinieri hanno recentemente sgominato nelle diverse province, pericolose bande di criminalità organizzata radicate al territorio regionale ma legate alle mafie tradizionali. La nostra atte

Mafia : blitz Carabinieri tra Veneto e Puglia - 19 arresti (3) : (AdnKronos) - L’indagine ha consentito di documentare la presenza in Verona da decenni di un esponente di spicco di un noto clan barese, il quale, mantenendo costanti contatti con i referenti del clan pugliese di appartenenza, si e` adoperato nel capoluogo scaligero per costituire: un sodalizio crim

Mafia : blitz Carabinieri tra Veneto e Puglia - 19 arresti (2) : (AdnKronos) - Quanto diretto dalla Dda di Venezia ha permesso di individuare la presenza nel territorio scaligero di un sodalizio criminale pugliese, con soggetti residenti a Verona, uno dei quali ritualmente affiliato ad un clan operante nel barese in posizione tale da permettergli di poter a sua v