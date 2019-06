Calciomercato Lazio | Baselli e Lazzari gli obiettivi | vicino Wesley

calcioweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019)– Continua il progetto in casa, l’ultimo incontro tra il presidente Lotito e l’allenatore Simone Inzaghi ha portato alla fumata bianca, la vittoria della Coppa Italia è stata fondamentale per la conferma ma soprattutto la volontà della Juventus che ha guardato altrove per quanto riguarda l’allenatore. Nel frattempo iniziano le manovre di, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio il centrocampista del Torinorappresenta un nome concreto per la prossima stagione, così come, per la fascia piace il calciatore della Spal. Infine mossa per l’attacco, può arrivare, classe ’96 del Bruges, offerta molto importante del club di Lotito: 15 milioni + 5 di bonus.: “Futuro Milinkovic e Immobile?” Lotito risponde così L'articologli ...

DiMarzio : ??#Calciomercato #Lazio ??Piace #Baselli del #Torino per il centrocampo - DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, da Wesley a Lazzari passando per Baselli: il punto ? - MatteoPedrosi : #Arsenal, Stephan #Lichtsteiner ai saluti. Il 35enne svizzero, ex Lazio e Juventus, ha annunciato che non rinnoverà… -