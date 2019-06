Calciomercato Cagliari | per l’attacco può arrivare Eder

calcioweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019)– L’ultima stagione in casaè stata positiva, il club sardo ha raggiunto una salvezza che può essere considerata tranquilla ed adesso pensa già al futuro con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più competitiva. La dirigenza si tuffa sul mercato, prevista anche una cessione eccellente, inevitabilmente saluterà Barella con il centrocampista ad un passo dall’Inter di Conte. Ilnon può fare nulla per trattenere Barella, il centrocampista è uno dei migliori nel suo ruolo ed è pronto per una grandissima squadra, nelle casse del club sardo circa 50 milioni di euro. Per quanto riguarda le mosse in entrate si cerca un attaccante importante da affiancare a Pavoletti, secondo la rosea un nome importante è quello dell’ex Inter, adesso si trova in Cina allo Jiangu ma il ritorno in Italia sembra ...

