Calcio | Chelsea Sarri | un anno pesante e il richiamo Italia è forte

Calcio - finale Europa League 2019 : Chelsea-Arsenal 4-1. Maurizio Sarri domina il derby di Londra : Maurizio Sarri esulta nella notte di Baku: il Chelsea vince l’Europa League di Calcio battendo in finale i concittadini dell’Arsenal con un perentorio 4-1 che indica in maniera netta la formazione londinese più forte nella gara di questa sera. Accade tutto nella ripresa: l’ex Giroud spacca la gara, raddoppia Pedro, poi arriva il tris su rigore di Hazard. Iwobi accorcia, ma ancora Hazard fa scorrere i titoli di coda sulla ...

Chelsea-Arsenal 4-1 - le pagelle di CalcioWeb : attaccanti blues scatenati [FOTO] : 1/51 AFP/LaPresse ...

Calcio - il Chelsea vince l'Europa League : 22.52 l'Europa League è del Chelsea. I Blues di Sarri nella finale di Baku hanno battuto nettamente l'Arsenal: 4-1. Parte bene l'Arsenal,pericoloso con Aubameyang,Lacazette e Xhaka (traversa), poi esce fuori il Chelsea con Emerson e Giroud.Fuochi d'artificio nella ripresa Apre il gol di Giroud in tuffo su cross di Emerson (49').Raddoppia Pedro su assist di Hazard al 60'.Tris Blues di Hazard su rigore (fallo su Giroud) al 65' Accorciano i ...

Calciomercato : l'Inter penserebbe ad Insigne - il Milan a Emerson Palmieri del Chelsea : Nonostante la stagione sia ancora da definire con gli ultimi due posti Champions ancora in ballo, tiene banco il discorso Calciomercato. Le due Milanesi avrebbero come opzione il cambio panchina, manovra che potrebbe portare cambiamenti anche in rosa. Le due rispettive dirigenze sono a lavoro per sfruttare le opportunità che questa finestra di mercato potrà offrire. Per quanto riguarda l'Inter secondo la ricostruzione fatta da Il Mattino ci ...

Calciomercato - Hazard : 'A Baku l'ultima col Chelsea? Non lo so ancora - ma darò tutto' : Tra la finale di Europa League e l'addio al Chelsea: il momento di Eden Hazard è da copertina. Il fenomeno belga, autore del rigore decisivo nella semifinale di ritorno contro l'Eintracht Francoforte, ...

Finali Calcio tutte inglesi - Liverpool-Tottenham in Champions e Arsenal-Chelsea in Europe League : Roma, 10 mag., askanews, - Due inglesi in finale anche in Europa League. Dopo Liverpool e Tottenham, che si contenderanno la Champions League il primo giugno a Madrid, questa sera hanno conquistato il ...

Calcio - Europa League 2019 : Chelsea ed Arsenal in Finale! I Blues la spuntano ai rigori - Aubameyang mattatore al Mestalla : L’Inghilterra può festeggiare anche questa sera. Dopo aver monopolizzato la scena nelle semifinali della Champions League di Calcio con i successi di Liverpool e Tottenham contro Barcellona ed Ajax, la Premier League viene degnamente rappresentata dall’Arsenal e dal Chelsea che conquistano l’accesso all’atto conclusivo di Europa League. Un risultato significativo che attesta l’eccellente momento vissuto dal ...

Chelsea - Sarri : «Voglio rimanere qui - mi piace il Calcio inglese» : TORINO - Il Chelsea di Maurizio Sarri si prepara alla semifinale di ritorno di Europa League contro l'Eintracht Francoforte e l'allenatore dei Blues ha parlato in conferenza stampa. L'ex tecnico del ...

Chelsea - la Fifa conferma lo stop di due sessioni di Calciomercato : Il Chelsea dovrà rimanere fermo sul mercato per le prossime due sessioni. La commissione d’appello della Fifa ha confermato la decisione presa lo scorso 22 febbraio ai danni del club londinese, reo di aver violato le norme relative ai trasferimenti internazionali e alle registrazioni di 29 calciatori sotto i 18 anni. Il Chelsea sarà, però, autorizzato a mettere sotto contratto i giocatori under 16 a patto che non si tratti di ...

Calcio - andata semifinali Europa League 2019 : l’Arsenal sfida il Valencia - il Chelsea di Sarri contro l’Eintracht : Siamo prossimi alla stretta finale nell’edizione 2019 dell’Europa League di Calcio. Domani andranno in scena le gare d’andata delle semifinali che metteranno in palio i due posti per l’atto conclusivo di Baku, in programma il 29 maggio. Saranno Arsenal-Valencia e Eintracht Francoforte-Chelsea a regalare spettacolo. All’Emirates Stadium i “Gunners” partono con i favori del pronostico, avendo eliminato nel ...

Calciomercato Juve - Caressa : 'Higuain ritorna a Torino - il Chelsea non lo riscatterà' : La vittoria dello scudetto, raggiunta matematicamente contro la Fiorentina, non ha evidentemente affievolito il rammarico della disfatta della Juventus in Champions League. La bella notizia per i tifosi bianconeri sono le parole al miele rilasciate da Cristiano Ronaldo nel post partita ai media sportivi, dove ha ribadito la volontà di restare alla Juventus e di continuare a vincere con la società di Agnelli. Quel 'resto al 1000%' è stato ...

Calcio - Europa League 2019 : tutto facile per Chelsea e Valencia - l’Eintracht Francoforte completa la rimonta : Nella serata europea che sancisce l’eliminazione del Napoli dall’Europa League per mano dell’Arsenal, si sono disputati anche gli altri quarti di finale della seconda manifestazione continentale: passano il turno comodamente Chelsea e Valencia, completa la rimonta l’Eintracht Francoforte. Chelsea-SLAVIA PRAGA 4-3 Il Chelsea di Maurizio Sarri, forte della vittoria per 0-1 in trasferta archivia subito il discorso ...