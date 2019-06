Bullismo | chat contro 12enne malata | indagati 7 alunni a Piacenza

Bullismo in chat : "Noi ti odiamo". Indagati i sette aguzzini di 12 anni : Diana Alfieri Hanno preso di mira la compagna disabile, che si è ammalata Per mesi hanno bullizzato una loro compagna di classe di 12 anni insultandola su un gruppo whatsapp dal nome esplicito: «Noi ti odiamo». Per questo sette ragazzini tra i 12 e i 14 anni sono stati segnalati alla Procura dei Minorenni di Bologna con le accuse di violenza privata continuata, minacce e diffamazione. I giovani non sono imputabili per ragioni ...