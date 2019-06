Agenzia_Ansa : Bufera sulle procure, 'a #Palamara 40mila euro per favorire la nomina di Giancarlo Longo a procuratore di Gela', no… - TelevideoRai101 : Bufera procure,autosospesi 2 membri Csm - BABYM582 : RT @MediasetTgcom24: Bufera tra le procure, Csm chiederà sospensione togati coinvolti #csm -

Certi della nostra correttezza, "per senso istituzionale" comunichiamo l'autosospensione in attesa di chiarezza. Così duedel Consiglio superiore della magistratura, Cartoni e Lepre. "Per salvaguardare le istituzioni, i consiglieri coinvolti diano le proprie dimissioni", aveva chiesto l'Anm di Milano. Domani il plenum straordinario del Csm sulladelleche ha coinvolto vari magistrati per sospetta corruzione: reati di "inaudita gravità" dice l'Anm. Il vice presidente del Csm, Ermini, è salito al Quirinale.(Di martedì 4 giugno 2019)