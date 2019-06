Brindisi | ruba 61 capi di abbigliamento al centro commerciale | arrestata 19enne

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) Questa mattina la Polizia di Stato diha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una ragazza di 19 anni di nazionalità rumena. Secondo quanto riferiscono le fonti di informazione locali, la giovane stamane si è recata in un notodel capoluogo di provincia adriatico. Fin qui nulla di strano, ma poco dopo la stessa è stata trovata dai vigilantes con della merce che aveva sottratto illecitamente all'attività. Infatti avevato ben 61 magliette per un valore complessivo che si aggirava intorno ai 635 euro. Fortunatamente i vigilantes se ne sono accorti, bloccandola all'uscita del grande magazzino. Placche antitaccheggio avvolte nella carta argentata Per poter perpetrare al meglio il furto, la ragazza aveva studiato uno stratagemma. Con sé aveva portato della carta argentata, che secondo il suo piano doveva servire a ...

LaGazzettaWeb : Francavilla, si fa ospitare dallo zio e gli ruba 15mila euro - PugliaStream : Come in un film di Totò, nasconde i risparmi sotto una mattonella: il nipote gli ruba tutto -