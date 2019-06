Brindisi | arrestato il sindaco di San Pietro Vernotico | è accusato anche di bancarotta

Brindisi - pugni e schiaffi alla ex perché lo ha lasciato : arrestato 18enne : La Squadra Mobile di Brindisi nella giornata di ieri, 31 maggio 2019, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un ragazzo di 18 anni, le cui generalità non sono state ovviamente rivelate. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale il giovane avrebbe aggredito più volte la sua ex ragazza, una giovanissima del posto. alla stessa il ragazzo avrebbe sferrato pugni e calci, e le ha distrutto anche il telefono ...

Brindisi - la moglie lo rimprovera per i suoi tradimenti - lui la riempe di botte : arrestato : I carabinieri della stazione di Erchie, in provincia di Brindisi, hanno eseguito ieri sera un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 41 anni, il quale è accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo quanto riferiscono i militari dell'Arma, il soggetto in questione vessava la consorte ormai da anni, la stessa aveva infatti scoperto che il marito intratteneva una relazione extraconiugale. Alla donna non ...

Brindisi - cliente stalker terrorizzava i dipendenti di una sala giochi : 42enne arrestato : Ha esasperato per mesi i dipendenti di una nota sala giochi di Brindisi, la Vlt, con continue richieste di denaro. Per questo la Polizia del capoluogo di provincia pugliese ha arrestato, in regime di domiciliari nelle scorse ore, un 42enne del posto, le cui generalità non sono state diffuse. Secondo quanto riportano i media locali, che citano fonti delle Forze dell'Ordine, l'uomo vessava in continuazione il personale dell'attività in questione. ...