Berlusconi | «Nuovo governo oppure le urne Ora la federazione di centrodestra»

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il Cavaliere: «Continuerò a guidare FI. Salvini sa che non si possono dire solo dei no e la stragrande maggioranza dei leghisti vuole tornare all’alleanza con noi.» «No a un Conte bis e mai un esecutivo tecnico. Toti? Non c’è spazio per un altro partito»

Joesilem72 : @fattoquotidiano Sig Berlusconi non crede che ci sia bisogno di un vento nuovo per far ripartire questa Italia? Lei… - AutariKonig : RT @CMastroff: @AnnaAscani Gli unici non eletti siete voi del PD la penultima volta nel 2011 votammo Berlusconi DX, poi golpettino e MontiL… - carloarbini51 : RT @Cartabiancarai3: 'Il vero capolavoro politico l’ha fatto #DiMaio, nel giro di un anno ha dimezzato i voti. È lo statista del Terzo Mill… -