Benvenuti | trovare soluzioni adeguate per rifiuti nel periodo estivo

(Di martedì 4 giugno 2019) Roma – “Dopo dieci giorni dalla bocciatura in Giunta della proposta di bilancio 2017 dell’Ama e dopo le dimissioni dell’Assessore all’Ambiente Pinuccia Montanari, e’ stata la volta del presidente Lorenzo Bagnacani revocato con l’intero Cda dalla Sindaca Raggi che lo aveva nominato a causa dei disservizi e del mancato raggiungimento degli obiettivi e a tutt’oggi non si trovano sostituzioni. Lo sfacelo della raccolta e della gestione deinella Capitale e’ ormai un fenomeno conosciuto purtroppo non solamente a Roma, ma nell’intero Paese e ripreso dai mezzi di comunicazione anche estera che oggi si aggrava ancora di piu’ lasciando nella totale incertezza i lavoratori dell’Azienda, come i cassonetti stracolmi che a causa delle temperature quasi estive stanno causando sempre di piu’ problemi”. ...

