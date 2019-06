Bella Germania – Il segreto | trama | cast e anticipazioni della serie tv

Volevamo andare lontano – Bella Germania - la seconda puntata : anticipazioni : Su Rai1, in prima serata dalle 21.25 in poi, va in onda martedì 4 giugno la seconda e ultima puntata della miniserie Volevamo andare lontano – Bella Germania, un adattamento prodotto dalla tedesca ZDF del best seller dal titolo Bella Germania scritto da Daniel Speck. La storia narra di Julia, una ragazza alla ricerca delle sue radici dimenticate e in parte italiane (QUI la trama del primo episodio). Volevamo andare lontano – Bella ...

Bella Germania – L’amore : trama - cast e curiosità del film su Rai 1 : Bella Germania – L’amore: trama, cast e curiosità del film su Rai 1 Stasera 3 giugno 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda Volevamo andare lontano – Bella Germania. La miniserie televisiva del 2018 è composta da due puntate intitolate L’amore e Il segreto. La fiction racconta l’immigrazione italiana in Germania negli anni ’60 e in che modo siano cambiate le cose da allora ad oggi. Un viaggio tra le speranze, i ...

VOLEVAMO ANDARE LONTANO Bella GERMANIA/ Anticipazioni seconda e ultima puntata : VOLEVAMO ANDARE LONTANO BELLA GERMANIA, Anticipazioni del 4 giugno 2019, ultima puntata miniserie Rai 1. Vincenzo decide finalmente di dire tutta la verità a Julia: quale segreto nasconde?

Ascolti TV | Lunedì 3 giugno 2019. GF 21% - Bella Germania 14.9%. Liorni a Reazione a Catena 21.2%-22.3% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Lunedì 3 giugno 2019, su Rai1 la miniserie Volevamo andare Lontano – Bella Germania ha conquistato 3.153.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale 5 la semifinale di Grande Fratello 16 ha raccolto davanti al video 3.366.000 spettatori pari al 21% di share. Su Rai2 Unici – Non Stop ha interessato 730.000 spettatori pari al 3.8% di share. Su Italia 1 Apes Revolution – Il pianeta delle Scimmie ha ...

Volevamo andare lontano Bella Germania trama e streaming stasera in tv : Volevamo andare lontano Bella Germania è il film stasera in tv martedì 4 giugno 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta di una miniserie in due puntate tratta dal romanzo di Daniel Speck e basata sulla storia degli immigrati italiani in Germania, dagli anni ’60 a oggi. La prima puntata è andata in onda lunedì 3 giugno. Di seguito trama e dove vedere l’episodio in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Volevamo andare lontano ...

Volevamo andare lontano - Bella Germania - su Raiuno la miniserie che attraversa tre generazioni : Tre piani temporali, tre generazioni, un'unica famiglia: Volevamo andare lontano-Bella Germania è la miniserie in due puntate che Raiuno propone questa sera, 3 giugno 2019, e domani sera, 4 giugno 2019, alle 21:25. Una produzione tedesca, andata in onda su Zdf l'anno scorso, e tratta dal romanzo omonimo di Gregor Schnitzler, che ha anche scritto la sceneggiatura della miniserie.Il racconto è un viaggio a ritroso nel passato, tra Italia e ...

Volevamo andare lontano – Bella Germania - la miniserie dal libro di Daniel Speck : Una storia di immigrati italiani nella Germania degli anni Sessanta in un continuo rimando tra i giorni nostri e il passato è la serie Volevamo andare lontano – Bella Germania. La produzione tedesca figlia del libro Bella Germania dello sceneggiatore e scrittore Daniel Speck (edito nel nostro paese da Sperling e Kupfer) mette in scena il racconto di una donna che riscopre le sue radici. Nella versione originale andata in onda per la ZDF ...