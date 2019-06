Battuta del cognato sull' abito della sposa | il banchetto nuziale finisce in rissa

Il cognato fa una Battuta sul vestito della sposa. Il banchetto di nozze finisce in rissa : Un battuta del cognato sul vestito della sposa e il banchetto nuziale si trasforma in rissa. È accaduto domenica scorsa a Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. La vicenda viene raccontata dal Corriere della Sera.Si è concluso con una scazzottata fra gli sposini e i cognati il ricevimento che si teneva in un agriturismo […] Ad avere la peggio sono stati il fratello dello sposo e sua moglie, portati in ospedale in ...

Milano - fa una Battuta di troppo sul vestito della sposa : il matrimonio finisce in rissa : Qualcosa è andato decisamente storto durante il banchetto nuziale in corso domenica scorsa in un agriturismo a Robecco sul Naviglio, nell’hinterland milanese. Una battuta di troppo sul vestito indossato della sposa ha trasformato i festeggiamenti per il matrimonio in una rissa tra parenti. A pronunciarla è stato il fratello dello sposo, ignaro delle conseguenze che le sue parole avrebbero provocato. Al termine della scazzottata l’autore ...

Verso l’EuroBasket Women 2019 : il riscatto dell’Italia di Crespi - Battuta l’Ucraina 99-77 : Nazionale Femminile: Italia-Ucraina 99-77. Raduno sciolto, le Azzurre si ritrovano il 3 giugno a Treviso La Nazionale Femminile ha battuto l’Ucraina 99-77 a Ponzano Veneto (Treviso) nel secondo impegno del percorso di preparazione in vista dell’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio, si gioca in Lettonia e Serbia). Pronta e molto convincente la reazione delle Azzurre dopo la sconfitta di misura (66-69) accusata a Pordenone ...

M5s - la Battuta di Cancelleri nel giorno del suo compleanno : “L’anno scorso nasceva il governo - un anno dopo cade” : Alla riunione degli eletti M5s regionali, dopo la Lombardi, arriva anche Giancarlo Cancelleri accolto dagli auguri dei colleghi pentastellati nel giorno del suo compleanno: “L’anno scorso facevo il compleanno e nasceva il governo e un anno dopo cade” dice loro ridendo. “Era una battuta – poi precisa Cancelleri – questo non cadrà perché ha una grande popolarità tra le persone”. Per Cancelleri il ...

Verona - abBattuta la torre idrica della seconda guerra mondiale. Il botto sentito in tutta città : E’ durato pochi istanti ma è stato avvertito in parte della città di Verona il botto per l’abbattimento della torre piezometrica, un serbatoio idrico, della Acciaierie di Verona, del Gruppo Pittini. L'articolo Verona, abbattuta la torre idrica della seconda guerra mondiale. Il botto sentito in tutta città proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni Sicilia - Di Maio : “La casta dei vari Micciché Battuta dai cittadini liberi del M5s - ora soprese alle Europee” : “Il sistema di chi protegge la casta, di chi non fa rispettare la legge Anticorruzione e non taglia i vitalizi perde di fronte ai cittadini liberi del M5s. Ci davano per morti, ed evidentemente porta bene. Mi aspetto delle sorprese anche alle Europee”. È il commento, affidato a un videomessaggio su Facebook, ai ballottaggi delle amministrative in Sicilia del capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio. ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : pessimo esordio dell’Italia Battuta 9-0 dalla Svizzera : Comincia male l’avventura della Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio ai Mondiali 2019 in Slovacchia: gli azzurri vengono, infatti, demoliti dal fortissimo team della Svizzera, vice-campione in carica e squadra che ambisce ad arrivare fino in fondo anche quest’anno. Per gli uomini di Clayton Beddoes non era, quindi, semplice impensierire i rivali però ci si aspettavano segnali incoraggianti in vista delle prossime sfide ed è ...

5 "figli" dell'Erasmus spiegano perché l'Europa va difesa - non comBattuta : Si sentano europei, prima di tutto. Sono i 5 “figli dell’Erasmus” che, nel documentario “Citizen Europe” prodotto da Arte in Italiano, come le loro esperienze hanno trasformato la loro vita. C’è chi, fuori dal proprio paese, ha fatto il saldatore, il volontario nei campi profughi, chi ha trovato la strada nella musica. Il documentario “Citizen Europe: i figli dell’Europa” è ...

Battuta d'arresto nella ripresa della produzione industriale italiana : Milano. La ripresa della produzione industriale dell'Italia, registrata nei primi due mesi dell'anno, subisce una Battuta d'arresto. Secondo i dati diffusi dall'Istat stamattina, il dato è calato nel mese di marzo (-0,9 per cento), ma nonostante questo l'andamento del primo trimestre 2019 risulta co

Pallavolo - la Nazionale femminile sorride : Battuta in amichevole l’U23 della Cina con il punteggio di 3-2 : Le ragazze di Mazzanti superano al quinto set la selezione U23 cinese, regalando buone sensazioni al ct azzurro Nella prima uscita stagionale la Nazionale italiana femminile ha battuto in amichevole l’under 23 cinese 3-2 (17-25, 25-20, 25-19, 22-25, 15-7). Dopo due settimane di allenamenti, Davide Mazzanti ha così potuto vedere all’opera le proprie ragazze, che dopo un primo set negativo hanno preso in mano il pallino del gioco ...

Che tempo che fa - Alessia Marcuzzi e la Battuta sconcia della Littizzetto sulle sue parti intime : Tra gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 5 maggio c'è anche Alessia Marcuzzi, volto storico di Mediaset e incappata in una brutta polemica personale con Simona Ventura, appena tornata in Rai. Insomma, da Fazio un discreto sgambetto all'azienda che lo paga profumatamente. Ma tant'è,

Ciao Darwin - la Battuta choc di Paolo Bonolis nella puntata della tragedia : "In questo studio..." : Ciao Darwin torna in onda dopo la pausa forzata in seguito alle polemiche per il concorrente gravemente infortunato e la puntata si apre con un comunicato di Paolo Bonolis a riguardo:"Ovviamente siamo umanamente molto dispiaciuti siamo vicini a lui e alla famiglia, lo siamo stati dal primo istante.

Semenya e il giallo del ritiro : l'atleta comBattuta tra andarsene o continuare a combattere in tribunale : ... Semenya si è detta certa che «verrà cambiato» e che continuerà ad «ispirare giovani donne e atleti in Sud Africa e in tutto il mondo», senza però chiarire se si appellerà alla decisione. Dura la ...