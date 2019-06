ilmessaggeroit : Battisti presenta ricorso: «Ergastolo illegittimo» - TelevideoRai101 : Battisti, ricorso contro l'ergastolo - iconanews : Cesare Battisti fa ricorso: «l'ergastolo è illegittimo» -

E' illegittima la mancata commutazione dell'in 30 anni per Cesare, l'ex Pac arrestato a gennaio in Bolivia e consegnato all'Italia per espiare una condanna per 4 omicidi commessi 40 anni fa.Lo sostiene difensore, avv.Steccanella, nelin Cassazionela decisione dei giudici di Milano che hanno rigettato l'istanza di commutare la pena. Per il legale andava applicata la procedura di estradizione dal Brasile perfezionata a dicembre con la condizione di una pena da scontare di 30 anni.(Di martedì 4 giugno 2019)