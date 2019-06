oasport

(Di martedì 4 giugno 2019) Si riduce a 16 il numero di giocatrici tra le quali verranno scelte le 12 che rappresenteranno l’Italia ai prossimi Europei di Serbia e Lettonia, che si svolgeranno dal 27 giugno al 7 luglio., infatti, non riesce are dall’operazione che ha sostenuto nello scorso marzo per compiere la pulizia generale e sistemazione dei menischi del, edunque il raduno della Nazionale. L’intervento è stato svolto un mese e mezzo dopo l’approdo della giocatrice a Bolzano, in Serie A2, dopo il crac della Dike Napoli che ha costretto lei e le sue compagne di squadra a trovare le più disparate sistemazioni, chi in Italia, chi all’estero. La giocatrice nata quasi 34 anni fa a Salorno, distante meno di 40 km da Bolzano, ha preso parte con l’Italia a cinque edizioni degli Europei, saltando solo quella del 2011 per mancata ...

OA_Sport : Basket femminile: Kathrin Ress non recupera dall’infortunio al ginocchio e lascia il raduno della Nazionale - marticambiaghi : Fino a domenica 9 giugno in programma 33 match: in palio i titoli italiani Under 18 Eccellenza maschile e Under 18… - fpizzul : Finale regionale under 20 femminile nello splendido scenario di Piazza Città di Lombardia. Di fronte Sanga basket e… -