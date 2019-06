Basket 3×3 | Mondiali Under 18 2019 | l’Italia esordisce vincendo con la Giordania e

oasport

(Di martedì 4 giugno 2019) Nella seconda giornata deidi3×318 in corso di svolgimento a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia, si registra il debutto dell’Italia nel torneo maschile, l’unico nel quale il nostro Paese è rappresentato. Il primo incontro porta in dote un successo larghissimo contro la, per 21-3 (Picarelli 11, Basso 4, Borsetto e Deri 3). La seconda sfida, ben più complicata, vede invece gli azzurrini perdere per 16-10 contro la Turchia (Borsetto 5, Basso e Picarelli 2, Deri 1; per i turchi è top scorer Cagatay Özkan con 8). Di seguito il quadro completo dei risultati odierni, con le sole nazionali americane, quella mongola maschile e quella ungherese femminile a punteggio pieno al termine degli incontri: UOMINI GRUPPO A Slovenia-Turchia 10-12 Italia-21-3 Cina-Slovenia 12-21 Turchia-Italia 16-10 Cina-18-16 GRUPPO ...

