Banca Generali e le start up tracciano le ricette di innovazione

Piazza Affari : in rally Banca Generali : Ottima performance per il gruppo Bancario , che scambia in rialzo del 2,24%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Banca Generali : nel primo trimestre utile netto a 66 - 6 milioni : MILANO - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, che si e' riunito sotto la presidenza di Giancarlo Fancel, ha approvato i risultati

Banca Generali - utile 1° trimestre a 66 - 6 milioni secondo migliore di sempre : Banca Generali chiude il 1° trimestre con un utile netto in crescita del 36% a 66,6 milioni di euro , realizzando il secondo miglior trimestre di sempre.I risultato peraltro incorpora anche un impatto ...

Banca Generali - un tris d'eccellenza : Gli investimenti nell'economia reale consentono di avvicinarsi al territorio e agli imprenditori ed esprimono potenzialità di ritorni molto interessanti diversificando il rischio dalle variabili di ...

SPIRIT OF PEACE DI BOTTEGA ALLA Banca GENERALI : BANCA GENERALI Private Milano dedica a BOTTEGA spa un evento a tema in cui verrà presentata la case history della cantina trevigiana. Un appuntamento per il 9 maggio, a Palazzo Visconti, a Milano, nel ...

'Un Campione per amico - Banca Generali' : le interviste - realizzate da Messina in Diretta [Video] : Le interviste realizzate da www.MessinainDiretta.it, nella mattina della giornata di giovedì 11 aprile in piazza Duomo a Messina, in occasione della manifestazione… 'Banca Generali - Un ...

Banca Generali - lo short selling di AQR Capital Management : AQR Capital Management, dalla data del 10 aprile, ha mantenuto la posizione ribassista su Banca Generali allo 0,89%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.

Golf – Italian Pro Tour Banca Generali Private : al via l’80° Campionato Nazionale Open Dailies Total1 : Al Golf Nazionale l’80° Campionato Nazionale Open Dailies Total 1 e la prima edizione del Campionato Nazionale Femminile Open Dailies Total 1 aprono la nuova stagione dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private Il Campionato Nazionale Open Dailies Total 1, il più longevo torneo Italiano nato nel 1935 e giunto all’80ª edizione, si svolgerà dal 10 al 13 aprile sul percorso del Golf Nazionale, a Sutri (VT), e sarà ...

Un Campione per amico : Banca Generali presenta 20esima edizione : Un Campione per amico: vent'anni di sport nelle piazze italiane per coinvolgere i più giovani con giochi, animazioni e socializzazione.

Banca Generali - Kepler conferma "buy" dopo dati raccolta marzo : Si muove in frazionale rialzo il titolo Banca Generali , che scambia in salita dello 0,43% a fronte del timido calo mostrato dal principale paniere FTSE MIB. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno ...