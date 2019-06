Australia | uomo spara in hotel e uccide almeno 5 persone | arrestato I media locali | “Era

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) Armato di fucile a pompa, è entrato in un albergo e ha aperto il fuoco su chiunque si trovasse all’interno delle camere. È successo nell’Palms sulla McMinn Street di Darwin, in. Secondo un primo conto delle vittime,cinquesono morte e diverse altre sono rimaste ferite, due dei quali in ospedale in condizioni stabili. L’sospettato dellatoria, 45 anni, è statodalla polizia mentre stava cercando di fuggire. Secondo alcuni testimoni, il presunto killer è entrato in ogni camera per controllare se ci fosse qualcuno di nome Alex. Nel corso della sua azione hatoventi colpi. Alla fine dell’azione, l’è riuscito a rimanere a piede libero per circa un’ora mentre in tutta la città venivano allestiti dei blocchi stradali per cercare di individuarlo e fermarlo. Secondo l’emittente locale ...

