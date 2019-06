optimaitalia

(Di martedì 4 giugno 2019) Ascoltare Ondeisignifica ritrovarsi nel vortice degli anni '90, quelli di Where Is My Mind? e Gigantic, e proprio quest'ultimo brano ci fa riassaporare tutta la sporcizia delplettrato che un tempo era proprio di Kim Deal e oggi, degnamente, è impugnato da Paz Lenchantin, la stessa che militò negli A Perfect Circle nell'album "Mer De Noms" (2000) e negli Zwan, il fallimentare progetto post-Smashing Pumpkins di Billy Corgan. Non importa se Black Francis ha adottato un cantato più sommesso in termini di tonalità: Ondeiè un powerpop nel pieno stile della band di "Surfer rosa" (1988) che si apre nella perfetta attitudine garage grazie alle naturali stonature di Francis e alermetico. Ipubblicheranno il nuovo album, "Beneath The Eyrie", il 13 settembre. Il disco arriva tre ...

OptiMagazine : Audio, testo e traduzione di On Graveyard Hill dei @PIXIES, semi-divinità del basso plettrato… - zazoomnews : Audio e testo di Avocado Toast di Annalisa nuovo singolo per l’estate - #Audio #testo #Avocado #Toast - OptiMagazine : Audio e testo di #AvocadoToast di @NaliOfficial, nuovo singolo per l'estate -