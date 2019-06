Audi Listening Sessions | la grande musica a Vanity Fair

vanityfair

(Di martedì 4 giugno 2019) ISCRIVITI ALLASESSION La Puglia quest’estate accoglierà un’ospite speciale, Erykah Badu: la leggendaria artista, infatti, sarà headliner del VIVA! Festival (Locorotondo 1-4 agosto) nelle vesti del suo alter ego DJ Lo Down Loretta Brown. Una performance, in esclusiva per Italia, che verrà anticipata da una serie di eventi, le «», il primo dei quali si terrà il 6 giugno, dalle 19.30 alle 21.30, negli spazi di Condé Nast Italia in piazzale Cadorna a Milano, eccezionalmente aperti al pubblico. «Erykah Badu, BADUIZM» è il primo tema delle: il fulcro della conversazione sarà proprio intorno alla figura iconica della scena soul contemporanea e vedrà protagonista Carlo Pastore, in conversazione con Valentina Colosimo, giornalista di, introdotti da Simone Marchetti, direttore della testata. Quella della Badu è una lunga ...

