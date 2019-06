Attacco dello United a Koulibaly | sul piatto 95 milioni Rifiutati

ilnapolista

(Di martedì 4 giugno 2019) Continua la caccia dei club più importanti del mondo al nostro. La sua clausola è di 150di euro e De Laurentiis ha chiarito che a meno di tanto non lo cederà. Il CorriereSport racconta che adesso è il turno del Manchester, che avrebbe offerto 95, qualcosa in più dei 90già proposti dal Real Madrid. I Red Devils vorrebbero il nostro difensore centrale, uno dei più potenti al mondo, per irrobustire la linea difensiva e competere con il City e con il Liverpool. L’offerta, però, non è bastata. Il muro di cinta dei 150sembra inespugnabile, per il momento e KK consolidato all’ombra del Vesuvio. L'articolo: sul95ilNapolista.

