Assassin' s Creed Odyssey | pubblicato un nuovo trailer dedicato all' episodio Il

A quanto pare Assassin's Creed III Remastered per Nintendo Switch è un porting della versione originale per Wii U : Assassin's Creed III Remastered è stato pubblicato recentemente su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. La versione rimasterizzata include una grafica aggiornata, tuttavia sembra che la versione Switch non sia in realtà un remaster, quanto un porting.Come riporta Dualshockers, in un video, Digital Foundry confronta il gioco su Switch con una versione in esecuzione su PS4 e mostra una grande differenza di qualità. La risoluzione, la ...

Assassin's Creed Origins - Reloaded : I franchise nella moderna industria del videogioco sono una manna dal cielo per i publisher: quando s'indovina la gallina dalle uova d'oro, si possono veramente risollevare le sorti di uno studio o addirittura di un'intera compagnia. Quello di Assassin's Creed è il perfetto esempio di cosa è possibile fare con un brand ormai decennale capace di dare stabilità economica a un publisher di livello mondiale come Ubisoft.Nel corso degli anni la saga ...

Il secondo episodio de "Il Destino di Atlantide" arriva su Assassin's Creed Odyssey a partire dal 4 giugno : Ubisoft ha dichiarato la data di lancio della nuova serie di contenuti in arrivo per Assassin's Creed Odyssey, e come possiamo vedere si tratta di un nuovo trittico di DLC facenti parte de "Il Destino di Atlantide".Il nuovo contenuto si intitola "Il Tormento del Re" e come possiamo vedere su Twitter sarà lanciato per PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 4 giugno, naturalmente in via gratuita per i possessori del Pass Stagionale, altrimenti ...

Steam presenta una serie di sconti a tema Assassin's Creed : Se state pensando di recuperare qualche capitolo della saga di Assassin's Creed, forse sarete felici di sapere che la saga è protagonista di una serie di sconti molto vantaggiosi su Steam.Di seguito vi riportiamo una lista con gli sconti più appetitosi, tuttavia se volete saperne di più vi consigliamo di dare uno sguardo alla pagina dedicata alle offerte:L'ultimo capitolo della serie, Assassin's Creed Odyssey è disponibile su PC, PS4 ed Xbox ...

Da Assassin’s Creed a Ancestors : uscita e trailer per il nuovo gioco dell’ex Ubisoft : I più attenti tra voi, ricorderanno sicuramente un videogame che risponde al nome di Ancestors The Humankind Odyssey. No, non è un titolo già disponibile per l'acquisto, ma uno di quelli che, dall'annuncio, si sono subito fatti riconoscere per il loro pedigree. Si tratta infatti del prossimo progetto poligonale firmato da Patrice Desilets, niente meno che il papà della saga di Assassin's Creed. Dopo il suo addio ad Ubisoft, il game designer si è ...

Valve decide di mantenere le recensioni positive di Assassin's Creed Unity nonostante il review bombing : Come vi avevamo riportato qualche tempo fa, Valve ha deciso di mettere a punto nuove misure per contrastare il "review bombing", un fenomeno in cui grandi gruppi di persone si coordinano e lasciano recensioni negative nel tentativo di convincere le software house a rivedere la propria posizione in merito ad argomenti tra i più disparati.Ora però la società si trova davanti ad un nuovo fenomeno, ovvero il review bombing "positivo". Come riporta ...

Assassin's Creed 3 Remastered porta la Rivoluzione Americana anche su Nintendo Switch : Assassin's Creed 3 Remastered è disponibile anche per Nintendo Switch, annuncia Ubisoft. Il gioco è comprensivo anche di Assassin's Creed Liberation Remastered e di tutti i DLC usciti per il gioco originale: Missioni di Benedict Arnold, Segreti Nascosti e la tirannia di re Washington.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli: Leggi altro...

Assassin’s Creed III Remastered disponibile da oggi su Switch : Ubisoft annuncia che Assassin’s Creed III Remastered, comprensivo di Assassin’s Creed Liberation Remastered, è ora disponibile per Nintendo Switch. Questa versione rimasterizzata del titolo include tutti i DLC dell’originale: Missioni di Benedict Arnold, Segreti Nascosti e la tirannia di re Washington. Sviluppato da Ubisoft Chengdu e Ubisoft Barcelona, Assassin’s Creed III Remastered sfrutta appieno tutte le ...

Con la nuova patch Assassin's Creed 3 Remastered risolve i problemi all'illuminazione : Se siete appassionati della saga dell'Assassino, probabilmente saprete che all'inizio dell'anno è stata lanciata una Remastered di Assassin's Creed 3.Ebbene, seppur di buona fattura, questa versione del gioco ha sofferto di un problema piuttosto peculiare: in mosti hanno notato che i modelli dei personaggi hanno un che di strano, se non addirittura inquietante. Il problema, presto detto, era dovuto al sistema di illuminazione, infatti è stato ...

Assassin's Creed Odyssey : l'update di maggio include il nono Racconto Perduto della Grecia e nuovi oggetti : I giocatori di Assassin's Creed Odyssey nei prossimi giorni potranno cimentarsi in nuove attività e collezionare oggetti inediti.Come riporta VG247, Ubisoft ha annunciato i dettagli dei contenuti in arrivo a maggio. Tra le novità ci sono un nuovo capitolo dei Racconti Perduti dell'Antica Grecia, set di oggetti per il personaggio e la nave, e l'Aggiornamento 10.Nel nono episodio, "Una Giornata Molto Lunga", dovrete indagare su un impostore che si ...

Assassin’s Creed Odyssey : Le novità in arrivo a Maggio : Ubisoft continua ad aggiornare Assassin’s Creed Odyssey con nuovi contenuti, mantenendo la promessa fatta riguardante in generoso supporto post-lancio. Scopriamo insieme le novità in arrivo. Le novità in arrivo per Assassin’s Creed Odyssey A seguire vi riportiamo i contenuti previsti nel corso del mese: Nuovo Racconto Perduto della Grecia (14 Maggio) intitolato Una giornata molto lunga, il quale permetterà ...

Alla realizzazione di Forza Motorsport 8 parteciperanno sviluppatori già al lavoro su GTA 5 - Red Dead Redemption 2 - Assassin's Creed e Battlefront : Come segnala Fullthrottlemedia.co.uk, il team di Turn 10 si sta espandendo per la realizzazione del prossimo Forza Motorsport 8.Lo studio lavorerà al nuovo episodio della serie insieme a sviluppatori già al lavoro su titoli del calibro di GTA 5, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed e Battlefront.Le paole dell'art director Scott Lee confermano le grandi ambizioni per Forza Motorsport 8: "il mio art team include veterani e lead artist che hanno ...

Il leak su Assassin's Creed Ragnarok è molto probabilmente un fake : Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato le ultime indiscrezioni riguardo il nuovo capitolo di Assassin's Creed. Secondo i rumor il titolo dovrebbe chiamarsi Assassin's Creed Ragnarok e uscire nel 2020 su console di attuale e prossima generazione.La notizia riportata includeva molti dettagli, si parlava della storia, di alcune meccaniche di gameplay e degli studi coinvolti nel progetto. Inoltre, erano emersi anche degli screenshot off-screen ...