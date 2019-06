Ascolti TV | Lunedì 3 giugno 2019 GF 21% | Bella Germania 14 9%

Ascolti tv lunedì 3 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film tv Volevamo andare lontano - Bella Germania ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Unici - Non Stop ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Report ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Grande Fratello 16, la semifinale, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Lunedì 3 giugno 2019 : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Lunedì 3 giugno 2019, su Rai1 la miniserie Volevamo andare Lontano – Bella Germania ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la semifinale di Grande Fratello 16 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Unici – Non Stop ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Apes Revolution – Il pianeta delle Scimmie ha intrattenuto .000 ...

Ascolti TV | Lunedì 27 maggio 2019. Grande Fratello 22.4% - Porta a Porta fermo all’11.6% - Propaganda Live 6.7%. Maratona Mentana 10% - LA7 terza rete nazionale : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Lunedì 27 maggio 2019, su Rai1 Speciale Porta a Porta Elezioni Europee - Chi ha Vinto? ha conquistato 2.478.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.20 – l’ottava puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.681.000 spettatori pari al 22.4% di share (GF Night di 9 minuti: 1.791.000 – 33.9%). Su Rai2 Unici – Edoardo ...

Ascolti TV | Lunedì 20 maggio 2019. Montalbano 24.3% - Grande Fratello 20.8%. Boom per il finale del Trono di Spade al 30% nella notte (1.6% pt) : Barbara D'Urso nella serata di ieri, Lunedì 20 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano (episodio del 2008, La Luna di Carta) ha conquistato 5.569.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.28 – la settima puntata di Grande Fratello 16 ha raccolto davanti al video 3.404.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Rai2 A Sud di Made in Sud ha interessato 1.260.000 ...

