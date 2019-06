Appello Conte a Lega | ritirare DL sblocca cantieri | si rischia caos

Conte - Appello alla Lega : "Non creiamo il caos" : Questa mattina Salvini ha offerto rassicurazioni pubbliche al Premier Conte, ma ha anche lanciato un contro-ultimatum: "se mi dovessi accorgere che tra 15 giorni ci ritroviamo qui a dirci le stesse cose, con gli stessi ritardi e gli stessi rinvii, allora sarebbe un problema". Dopo il risultato delle Europee, Salvini si aspetta di avere ancora più voce in capitolo nel Governo e non sembra pronto a trattare sui temi al momento sul tavolo.Ieri ...

Cantieri - l’Appello di Conte alla Lega : “Il super-emendamento rischia di creare il caos. Il tempo è poco - mi raccomando” : “Il super-emendamento rischia di creare il caos”: così il premier Giuseppe Conte, al suo arrivo a Torino per la bilateriale tra Italia e la Commissione europea per delineare nuove misure contro l’inquinamento dell’aria in merito all’emendamento della Lega sul Codice degli Appalti. E conclude con un appello alla Lega: “Faccio un appello alla Lega: il tempo è poco, mi raccomando”. ...

Noi vogliamo andare avanti - non perdiamo tempo! Matteo Salvini risponde all’Appello di Conte : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde immediatamente all'appello lanciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a lui e a tutto il governo: “Noi siamo pronti, vogliamo andare avanti e non abbiamo tempo da perdere, la Lega c’è”, è la replica di Salvini all'ultimatum di Conte per tenere in vita l'esecutivo.

Sicilia : Appello di Musumeci a Conte - 'salvi Catania da tracollo' (2) : (AdnKronos) - La Regione, continua il governatore, "pur in un periodo finanziario di grandi difficoltà, che vede circa il 10% degli enti locali Siciliani già in dissesto e altrettanti in fase di pre-dissesto, così come si era impegnata a fare, ha aiutato il Comune con uno stanziamento straordinario

Sicilia : Appello di Musumeci a Conte - 'salvi Catania da tracollo' : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - "Non c'è più tempo da perdere. Il governo nazionale individui e attui subito la soluzione, così come sta facendo con Roma, per salvare il Comune di Catania dal tracollo definitivo, evitandogli così di dover portare i libri in tribunale per fallimento. Confido, pertanto

Migranti - l'Appello delle famiglie di Bologna a Conte : "Pronti ad ospitare i profughi" : Nuova lettera al premier per sollecitare l'accoglienza di chi è sbarcato dalla Mare Jonio. Ventisette volontari, anche di Torino e Treviso, danno la loro disponibilità

Scuola - Appello degli studiosi al premier Conte : “Eliminare la storia sarà un suicidio collettivo” : Nel giorno in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato, durante la visita al suo ex liceo classico di Foggia, della Scuola come di ‘un pilastro’ senza il quale non c’è futuro, gli studiosi rivolgono un appello al governo: non dimenticare l’importanza dell’insegnamento della storia. “Siamo molto preoccupati in merito alle proposte nefaste di abolire o ridurre lo studio di questa materia a ...

L'Appello di Ferlaino ai contestatori : 'Ora si risvegli l'amore di Napoli' : 'Pensai in quei giorni: o lascio la società o prendo il più forte al mondo per vincere lo scudetto. Scelsi la seconda strada e acquistai Maradona', racconta l'ex presidente, 33 stagioni sul ponte di ...

Regeni - Appello dei genitori a Conte. Il premier : nessun passo avanti | : Il presidente del Consiglio dopo il faccia a faccia in Cina con il presidente egiziano: "A distanza di tempo non c'è ancora nessun concreto passo avanti". Paola e Claudio Regeni in una lettera al ...