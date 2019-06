meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Dei pantaloni tecnologici per ‘tenere in piedi’ gli. E’ la novità al centro di un programma di ricerca Italia-Usa, volto a contrastare l’instabilità che rappresenta la prima causa difra i ‘senior’, con un aumento del rischio di fratture, della disabilità e dei costi sanitari e sociali correlati. L’invecchiamento fisiologico modifica infatti il controllo muscolare e la percezione del corpo nello spazio, condizionando la postura e la stabilità durante la marcia. Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale finanzia l’università di– annuncia l’ateneo veneto – in collaborazione con laMedical School, per il‘Prevenzione dellenella popolazione anziana: sviluppo di un esoscheletro morbido con integrazione di biosegnali muscolari e cerebrali per ...

GoSalute : Anziani: arrivano i 'pantaloni' anti-cadute, progetto Padova-Harvard - AdryWebber : RT @Mirith_: @FabrizioDalCol @AdryWebber @liciabondgirl W gli italiani. Speriamo che qualcuno la prenda seriamente. Che senso ha continuar… - Mirith_ : @FabrizioDalCol @AdryWebber @liciabondgirl W gli italiani. Speriamo che qualcuno la prenda seriamente. Che senso h… -