Anziana cade in casa Il pronto soccorso le scrive | “Curarla è costato 264 euro”

Cade albero in centro a Milano - ferita lievemente un'Anziana. FOTO : Cade albero in centro a Milano, ferita lievemente un'anziana. FOTO La pianta si è schiantata su un taxi all'altezza di via Lamarmora. Il conducente del veicolo è rimasto illeso, una donna di 72 anni è stata invece trasportata al Policlinico in condizioni non preoccupanti Parole chiave: ...