Angry Birds Explore porta i terribili pennuti nel vostro salotto grazie alla realtà

tuttoandroid

(Di martedì 4 giugno 2019)è un'applicazione che sfrutta la magia dellaaumentata per intrattenere l'utente con i personaggi del prossimo film2: Nemici amici per sempre. Si tratta più che altro di un'iniziativa per pubblicizzare il franchising attraverso dei mini giochi in cui il giocatore ha il compito di far crescere i worm e guadagnare monete di rabbia per sbloccare ulteriori contenuti e attrazioni sull'isola. L'articolonelaumentata proviene da TuttoAndroid.

mochi_jiminshii : @JesusSunbae Angry birds SKKJKJKKSKKJKJSSSKJKKJKJS - KatBerretta : Per raggiungere 50 milioni di utenti il primo telefono impiegò 75 anni. La televisione 13. Sembra che Angry Birds… -