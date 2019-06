Angela Nasti in vacanza senza Alessio Campoli | la clamorosa confessione

lanostratv

(Di martedì 4 giugno 2019) Uomini e Donne:annuncia di andare in, circa una settimana fa, ha deciso di mettersi insieme con. E i due sono sembrati essere davvero indivisibili in questi primi giorni. Tuttavia un annuncio di poco fa della ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato molti suoi fan davveroparole. Cosa ha dichiarato? La ragazza napoletana, direttamente sul suo profilo instagram, ha confessato che presto andrà in, mail suo. Difatti, in questa occasione, ha svelato di aver preso questa decisione perchè la sua intenzione è quella di passare qualche giorno di relax con la sua famiglia. Famiglia che, in base a quanto confessato dalla stessa influencer sul social, ha messo un po’ da parte nel periodo in cui è stata tronista. Una spiegazione che però ha fatto storcere il naso a molti suoi supporter. ...

Angela80449089 : RT @BEATRlSS: sono sotto un treno per angela e alessio, non l’avrei mai e poi mai detto che mi sarebbe piaciuta una coppia che comprendeva… - Ileniaesposito0 : RT @khalaerys: C’è da dire che Campoli che sfida Angela Nasti come se lei non fosse capace di prendere un attimo un jet privato Ibiza-Roma… - hugscarmen : RT @khalaerys: C’è da dire che Campoli che sfida Angela Nasti come se lei non fosse capace di prendere un attimo un jet privato Ibiza-Roma… -