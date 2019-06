Ambiente | Costa | “80mila morti l’anno per lo smog | numero da azzerare”

Ambiente - Costa : “La mobilità ciclabile promuove l’economia che crea posti lavoro” : “La bicicletta è un mezzo di trasporto sostenibile ed economico che oltre a far bene alla salute e all’Ambiente è capace di dare slancio e prospettiva di sviluppo a una variegata filiera dell’economia che ruota attorno al mondo delle due ruote”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, nella giornata mondiale della bicicletta voluta dalle Nazioni Unite per promuovere le due ruote come mezzo di trasporto e per il tempo ...

Ambiente - Ministro Costa : “La chiusura del Corpo Forestale è stata un’idea scellerata” : “E’ stata, e lo dico anche per appartenenza di giubba, un’idea assolutamente scellerata del Parlamento dell’epoca che ha chiuso il Corpo Forestale dello Stato. Non mi permetto di contestarla, la osservo e ne ho il massimo rispetto perché quando il Parlamento si pronuncia il Parlamento è sovrano; che io sia d’accordo o no, non rileva“, ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in audizione ...

Ambiente - Costa : “L’Europa è importante per la protezione della natura” : Il 24 maggio si festeggia la Giornata europea dei Parchi per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. In Italia sono 26 le iniziative che si svolgeranno in piu’ giorni nei parchi nazionali: Cinque Terre, Arcipelago Toscano, Foreste Casentinesi, Vesuvio, Val Grande, Dolomiti Bellunesi ed Appennino Tosco Emiliano. “La Giornata europea dei Parchi e’ significativa perche’ ci ...

Ambiente - Costa : “80 mila morti per smog all’anno - Governo in campo” : Due giorni dedicati alla qualita’ dell’aria nella citta’ che piu’ di tutte le altre paga il tributo a questa vera e propria emergenza ambientale e sanitaria: Torino. Sara’ infatti il capoluogo piemontese ad ospitare il ‘Clean air dialogue’, il dialogo sulla qualita’ dell’aria che vedra’ il Governo, tutte le regioni, gli stakeholders e la commissione europea intorno allo stesso ...

Ambiente - Costa : “Sarò molto attento sulla cartiera Pro-Gest” : Il ministero dell’Ambiente”sara’ molto attento” alla vicenda della cartiera Pro-Gest su cui sta indagando la procura di Mantova per gestione illecita dei rifiuti. Lo ha detto questa sera il ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Mantova, a margine di una manifestazione elettorale organizzata dai Cinque Stelle. “La procura – ha affermato – ci ha notiziato dell’azione investigativa in corso, per ...

Il ministro dell’Ambiente Costa : “Il cambiamento climatico una seria minaccia per la crescita economica” : “Il cambiamento climatico rappresenta una seria minaccia per la crescita economica, per i mezzi di sostentamento e per la stessa sicurezza dei Paesi e delle sue popolazioni“, e l’Italia vuole “dimostrare come lo sviluppo sostenibile sia il mezzo attraverso il quale l’impatto del cambiamento climatico può essere mitigato e se possibile fermato“. Quanto dichiarato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa in ...

Ambiente - Costa istituiremo il 10 maggio come : “giornata per l’educazione ambientale” : “istituiremo con legge dello Stato la giornata per l’educazione ambientale porteremo in Parlamento un ddl governativo, e chiedo ai parlamentari di aiutarci e a voi, all’associazionismo, di sostenerci“. “Le istituzioni e l’associazionismo hanno collaborato in questa piazza con passione ai ragazzi dico, siate coloro che educano i vostri genitori a differenziare, consumare la giusta quantità di acqua, non ...

G7 Ambiente - Costa : "Superare divisioni fra economia e tutela ambientale" : "Chi si ostina a concepire l'economia secondo i vecchi paradigmi produttivistici basati sul carbon fossile e sullo sfruttamento delle risorse, e non secondo la Green economy e le economie circolari, ...

Ambiente - Costa : “Due decreti per la Sicilia” : Bloccati otto pozzi petroliferi offshore e imposte alla raffineria di Milazzo le Bat. Ad annunciare due decreti ministeriali per la Sicilia è il ministro dell’Ambiente Sergio Costa intervenendo al Museo del Mare di Milazzo. “Oggi – sottolinea Costa- porto a Milazzo due buone notizie per l’Ambiente e quindi per la salute dei cittadini. Ho già firmato il decreto ministeriale affinché la raffineria di Milazzo, come gli altri ...

