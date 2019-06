Amazfit Verge | uno sportwatch ricco ma economico

vanityfair

(Di martedì 4 giugno 2019)Pensato per la gente attiva, piacerà ai pigri: è il nuovo smartwatch, talmente smart che ci possiamo permettere di spegnere il cervello quando lo indossiamo. Infatti, appena lo abbiamo messo al polso ci abbiamo impiegato pochi minuti a capirne il funzionamento e impostare l’app dedicata. La semplicità è una caratteristica fondamentale nella scelta di un gadget hi-tech: non siamo più disposti a perdere tempo nel leggere istruzioni o andare per tentativi. Com’èè il più recente smartwatch Huami arrivato nel nostro Paese. Ha un look compatto e un display Amoled da 1.3″ di forma perfettamente circolare, da cui spunta sulla destra un unico tasto funzione, con colore a contrasto: rosso nel ...

