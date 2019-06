Altre 20 persone sono state arrestate nell’inchiesta della procura di Milano per traffico

Frosinone - corruzione e turbativa d’asta : arrestato il sindaco di Cervaro Angelo D’Aliesio e Altre quattro persone : Si erano messi d’accordo per far aggiudicare a una società amica la gara d’appalto sui rifiuti solidi urbani del comune di Cervaro, in provincia di Frosinone. Per questo i carabinieri hanno arrestato il sindaco della città, Angelo D’Aliesio, l’ex sindaco Gino Canale, due assessori e un tecnico comunale. L’accusa è corruzione e turbativa d’asta. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa ...

Esclusa presenza di Altre persone in casa! Morte India Muccioli - attesa per l’autopsia sulla 18enne : Verrà svolta martedì 28 maggio l'autopsia sul corpo di Inda Muccioli, la 18enne figlia di Andrea e nipote di Vincenzo, fondatore della comunità di San Patrignano, trovata cadavere nella casa di famiglia a Rimini dopo aver dato una festa con gli amici. Gli inquirenti escludono la presenza di altre persone nell'appartamento al momento della tragedia: continuano le indagini.

È stato chiesto un risarcimento di 60 milioni di euro a Roberto Formigoni e alle Altre persone coinvolte nel caso di corruzione attorno alla Fondazione Maugeri : La procura lombarda della Corte dei Conti della ha chiesto un risarcimento di 60 milioni di euro all’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, in carcere dal 22 febbraio, insieme alla Fondazione Maugeri (un ente che sostiene la ricerca nella medicina

“Bancarotta” - arrestati l’ex patron del Bari Cosmo Giancaspro e Altre 4 persone : Bancarotta, riciclaggio, auto-riciclaggio, peculato e abuso d’ufficio in concorso con pubblici ufficiali. Sono pesantissime le accuse per le quali la Guardia di finanza ha arrestato l’ex patron del Bari Calcio, Cosmo Damiano Giancaspro, e altre 4 persone, ritenute suoi prestanome. L’ex numero uno del club biancorosso è in carcere, mentre le altre persone raggiunte dalla misura cautelare sono agli arresti ...

Sesso sotto la minaccia fisica e psichica. Arrestato "santone" e Altre due persone : Roberto Chifari Sette mesi di indagine per scoprire gli autori (due uomini e una donna) che avevano creato una rete di prostituzione e Sesso in cambio di piccole regalie Sesso sotto la minaccia psichica e fisica. Truffa ai danni di persone i condizioni di difficoltà. Una brutta storia di degrado sociale che arriva da Montelepre, un piccolo paesino della provincia di Palermo. I carabinieri dopo lunghe indagini hanno Arrestato tre ...

Altro colpo ai Casamonica - la Polizia arresta Altre 22 persone : Roma, 9 mag., askanews, - In Roma, Trapani, Foggia, Voghera, PV,, Paola, CS,, Nuoro e Tornimparte, AQ,, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina stanno dando esecuzione ad una ordinanza di ...

MORTE MARIO BIONDO - Altre persone COINVOLTE?/ Video Le Iene : 'Ci sono delle prove...' : MARIO BIONDO, nuove ombre sulla MORTE del cameraman. Video, detective spagnolo rivela a Le Iene: "Ho delle prove ma non posso divulgarle perché...".

Grande Fratello 16 - Fabrizia De Andrè parla di Giorgio Tambellini : "Mi ha detto che lui era insieme ad Altre persone" : Ieri sera Francesca de Andrè ha subìto un brutto colpo davanti alle foto del suo fidanzato Giorgio Tambellini in compagnia dell'influencer Rosy Zamboni, la sua reazione alla visione degli scatti pubblicati dal settimanale Oggi è stata furiosa sia durante la chiacchierata con Barbara d'Urso che nella casa in più sfoghi con gli inquilini. Gli scatti scottanti hanno portato Francesca ad una crisi molto delicata.Il giorno dopo l'infelice ...

Tommaso a 3 anni non può giocare e parlare : “Come lui solo Altre 5 persone nel mondo. Aiutiamolo” : La storia di Tommaso, torinese di 3 anni, che soffre di una malattia talmente rara che solo 6 persone in tutto il mondo ne sono affette. Non può camminare e parlare come i suoi coetanei. La sua unica speranza di sopravvivenza è rappresentata da una clinica di New York, dove dovrebbe essere sottoposto ad esami genetici mirati per una più precisa identificazione della patologia: "Aiutateci a realizzare il sogno di vederlo giocare".

Magistrati arrestati per corruzione : nuove accuse per Savasta e Nardi. Indagato anche il pm Scimè e Altre tre persone : nuove accuse per gli ex pm di Trani Antonio Savasta e Michele Nardi, arrestati a gennaio scorso con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari e falso. Secondo gli inquirenti, i due hanno chiesto e ottenuto più di 400mila euro da un imprenditore di Corato per insabbiare una indagine a suo carico per reati tributari. Questo episodio, qualificato come concussione e falso, risale al febbraio 2014 ed ...

Riace - il sindaco Mimmo Lucano rinviato a giudizio insieme ad Altre 25 persone : rinviato a giudizio. Dopo sette ore di camera di consiglio, il gup di Locri Amalia Monteleone ha mandato a processo il sindaco “sospeso” di Riace Mimmo Lucano. Il gup non si è espresso, invece, sull’istanza presentata dagli avvocati Antonio Mazzone e Andrea Daqua che nei giorni scorsi avevano chiesto la revoca della misura cautelare per Lucano sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Riace. Sarà il Tribunale, quindi, a decidere se Mimmo “u ...

Migranti - la Mediterranea pronta a salvare Altre persone. Appello dalla Sea Eye : 'Ue agisca' : A bordo dell'imbarcazione Mare Jonio ci sarà anche l'ex ufficiale delle Capitanerie di porto De Falco diventato senatore coi 5 Stelle e ora nel gruppo misto. Intanto la Ong tedesca, ferma vicino Malta ...