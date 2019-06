Allerta Meteo Veneto | stato di attenzione nel Bellunese per rovesci e temporali

Allerta Meteo - inizio Giugno di maltempo al Centro/Sud : violenti temporali nel weekend - nubifragi e grandinate : Inizia oggi, Sabato 1° Giugno, l’Estate Meteorologica 2019. Ma il tempo è estivo soltanto al Nord Italia, dov’è tornato a splendere il sole con temperature in forte aumento: domani, Domenica 2 Giugno, avremo picchi diffusamente superiori ai +30°C in pianura Padana, come possiamo osservare dalle precise mappe del modello Moloch elaborato dall’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Situazione Meteo ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” per piene dei fiumi e frane : “Per la giornata di venerdì 31 non si segnalano fenomeni Meteorologici significativi ai fini dell’Allerta. Il codice colore Arancione nell’Allerta che riguarda la zona della Pianura Emiliana Centrale è dovuto alla permanenza di livelli idrometrici al di sopra della soglia 2 nei tratti vallivi arginati del fiume Secchia, sollecitati dalla lunga sequenza delle piene di maggio“: la protezione civile regionale ...

Allerta Meteo Veneto : prosegue fino a domani il monitoraggio dei fiumi : Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione, ha dichiarato dalle ore 14 di oggi fino alla stessa ora di domani, lo Stato di Attenzione (criticità Gialla) di alcuni fiumi dato il livello raggiunto nelle ultime ore. Nella prima metà della giornata di domani – spiega Arpav – si avvierà una diminuzione della nuvolosità sul Veneto che, con ...

Meteo Emilia-Romagna : Allerta “rossa” estesa fino a domani : “Per la giornata di giovedì 30 maggio si prevedono probabili rovesci o temporali sulla Romagna nella prima parte della giornata, associati ad una ventilazione sostenuta da nord-est. Tali fenomeni risultano comunque inferiori alle soglie di allertamento. Il codice colore rosso, per quanto riguarda l’allerta nella zona della Pianura Emiliana Centrale, è dovuto alla permanenza di livelli idrometrici al di sopra della soglia 2 nei tratti ...

Allerta Meteo per i fiumi Secchia e Panaro nel modenese : L'emergenza non è finita, è Allerta rossa per i fiumi in Emilia Romagna. Garage allagati a Rimini. I vigili del fuoco hanno potenziato il sistema di soccorso

Meteo - Allerta rossa in Emilia Romagna per le piene dei fiumi : Un vortice di origine polare ricolmo d'aria fredda sta provocando l'ennesima fase di maltempo sull'Italia. Anche oggi è Allerta Meteo rossa in Emilia-Romagna a causa del rischio esondazioni e frane. Da stamane forti precipitazioni interessano il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, la Bassa Lombardia fino ai settori dell'Emilia.

Allerta Meteo - allarme alluvione in Emilia Romagna : 16.400 sacchi di sabbia per arginare il disastro : 16.400 sacchi di juta, che possono essere riempiti di sabbia per la protezione dalle alluvioni, sono partiti per la provincia di Modena dall’Alto Adige. Il coordinamento delle regioni della Commissione speciale di protezione civile ha richiesto poco dopo le 16 il supporto della Protezione civile provinciale per le zone colpite da inondazioni in Emilia-Romagna. “Entro 6 ore dalla richiesta possiamo fornire i sacchi”, spiega il ...

Meteo Protezione Civile domani : ancora maltempo diffuso - Allerta rossa per l'Emilia Romagna : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di instabilità diffuse sull'Italia. Previste precipitazioni abbondanti e persistenti sull'Emilia Romagna nella prima parte del giorno. Su questa...

Allerta Meteo - allarme fiume Secchia : codice arancione per il transito di un’onda di piena : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, a causa del transito di un’onda di piena sul fiume Secchia, in territorio mantovano, ha emesso un avviso di criticita’ moderata e localizzata (codice arancione) nei Comuni di Moglia, Quistello e San Benedetto Po dalle 20 di oggi e fino a domani, ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : avviso estremo della Protezione Civile - è allarme Rosso! : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine nord-atlantica, presente sul Mediterraneo centrale, determinerà una intensificazione del maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, con piogge e temporali diffusi, specialmente in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo Toscana : ancora criticità gialla fino a domani : ancora piogge e temporali su tutta la Toscana per tutta la giornata di oggi, martedi’ 28 maggio e domani, mercoledi’ 29. Queste le previsioni che hanno portato la protezione civile regionale a emettere un codice giallo per sensibilizzare sui possibili effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, al vento e alla grandine. Le condizioni di instabilita’ porteranno, gia’ a partire dal primo ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : la Protezione Civile in allarme - il Governo dichiara lo “stato di mobilitazione” : Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile accogliendo la richiesta del Presidente della Regione Emilia Romagna, colpita da una forte ondata di maltempo e soprattutto in allarme per i fenomeni Meteo estremi previsti per le prossime ore. Meteo, è Allerta per il Nord: “pugnalata” del Vortice Polare a fine Maggio (!!), allarme ...