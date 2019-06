Aggiornamento EMUI 10 Android 10 Q Su quali smartphone arriva ?

Aggiornamento Huawei P30 - P30 Pro EMUI 9.1 arriva il dimming : L'Aggiornamento del software Huawei P30, P30 Pro porta l'attenuazione DC con EMUI 9.1.0.163D. Gli utenti di Huawei P30 e P30 Pro in Cina hanno ricevuto un nuovo Aggiornamento software.

Aggiornamento EMUI 9.1 Huawei Mate 9 Pro - P10 - P10 Plus - Nova 4 - Nova 2S - Honor 9 in arrivo : Huawei ha confermato 10 smartphone Huawei e Honor che riceveranno l'Aggiornamento EMUI 9.1. I modelli dei dispositivi includono Huawei Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, Nova 4, Nova 4e, Nova 2s, Honor V9 e Honor 9.

Fuga ogni dubbio l’Aggiornamento dell’Honor 8X Max : alla grande il supporto con la beta EMUI 9.1 : L'aggiornamento per l'Honor 8X Max ad EMUI 9.1 appena rilasciato in beta sembra essere la prima e più corposa risposta del produttore cinese ai timori creati dopo il ban Google o meglio USA di questa settimana. Impossibile che i nostri lettori si siano persi la vicenda hi-tech ma è giusto ricordare come il governo Trump abbia spinto le aziende statunitensi a non collaborare più con la società asiatica senza le dovute autorizzazioni e dunque sia ...

Uno squillo da Huawei Mate 10 Lite con l’Aggiornamento B342 : rimandata EMUI 9 : Giungono segnalazioni importanti e incoraggianti questo sabato per chi dispone di un Huawei Mate 10 Lite. A quanto pare, infatti, il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento di maggio per lo smartphone lanciato sul mercato mercato a fine 2017. Non si tratta ancora di EMUI 9, lo dico subito, nonostante nei mesi scorsi lo stesso colosso cinese abbia fatto sapere che il device dovrebbe rientrare tra quelli destinati ...

Ad un passo da EMUI 9.1 per Huawei Mate 10 : Aggiornamento nuovo di zecca segnalato in Cina : Ci apprestiamo a vivere giorni di passione con Huawei Mate 10, almeno stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 16 maggio qui in Italia. Dopo l'ultimo punto della situazione riguardante le prime apparizioni delle patch di aprire per gli smartphone lanciati sul mercato a fine 2017 (trovate tutte le informazioni del caso nell'apposito articolo), stavolta tocca guardare avanti, in quanto i lavori per rendere disponibile ...

HONOR cerca beta tester in India per l’Aggiornamento di HONOR 7X a EMUI 9 e Android 9 Pie : HONOR 7X è uno smartphone economico che presto potrebbe ricevere il suo secondo importante aggiornamento dopo quello ad Android Oreo L'articolo HONOR cerca beta tester in India per l’aggiornamento di HONOR 7X a EMUI 9 e Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento Huawei P30 Pro EMUI 9.1.0.153 con la modalità Fotocamera doppia vista : Huawei P30 Pro si aggiorna con la EMUI 9.1.0.153 e introduce una nuova funzione che aumenta la potenza della Fotocamera. Come usare smartphone Huawei con la modalità Fotocamera doppia vista.

Non è troppo presto per parlare di EMUI 10 : quando arriverà e prime funzioni più che probabili per l’Aggiornamento : Cosa ci riserverà l'interfaccia EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor? Con la fase beta dell'aggiornamento EMUI 9.1 in pieno svolgimento sembrerebbe alquanto prematuro parlare del successivo step software ma come riferito anche dall'autorevole fonte Huawei Central, vanno almeno identificate le coordinate di riferimento per il prossimo update, intese come la più che probabile data di rilascio e pure le funzioni previste dagli sviluppatori, sulla ...

Scelta estrema per Honor 9 : l’Aggiornamento con EMUI 9 è stato ritirato per i suoi problemi : Ha generato più problemi del previsto il recente aggiornamento del sistema operativo per Honor 9, con alcuni utenti che tramite HiCare sono stati in grado di installare Android Pie ed EMUI 9. Come vi abbiamo riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, l'anomalia più frequente è stata senza ombra di dubbio quella del riavvio dello smartphone in recovery, creando lo sconforto soprattutto tra gli utenti meno esperti che hanno meno dimestichezza ...

Due nuovi Honor nell’olimpo dell’Aggiornamento EMUI 9.1 : i miglioramenti per fotocamera e non solo : Un gran da fare introno all'aggiornamento EMUI 9.1 va fatto registrare in questi giorni: anche per il brand Honor e non solo per quello Huawei. Sono sempre di più i dispositivi che, in queste ore stanno ricevendo appunto la prima beta della nuova interfaccia software e ora all'appello si aggiungono due nuovi smartphone di certo non di poco conto e abbastanza diffusi non solo in Cina e anche dalle nostre parti. Il riferimento è all'Honor V20 e ...

Diffusissimi problemi con Honor 9 dopo l’Aggiornamento EMUI 9 : questione recovery e backup : La speranza è di aver fatto in tempo con alcuni possessori di Honor 9 nel darvi qualche dritta a proposito del tanto invocato aggiornamento con EMUI 9 e Android Pie. Nella giornata di ieri ho condiviso con voi un nuovo "bollettino", affermando che lo smartphone non sia riscontrando particolari e problemi e che, al contempo, l'aggiornamento ora risulti disponibile per un numero più elevato di utenti. Tuttavia, proprio in queste ore è emersa ...

Subito l’Aggiornamento di aprile per Huawei P Smart - ma niente EMUI 9 : info sulla B143 : Spuntano proprio in queste ore importanti novità per gli utenti che nell'ultimo anno hanno deciso di acquistare un Huawei P Smart. Da oggi 19 aprile, infatti, è possibile parlare in modo concreto della disponibilità dell'aggiornamento di aprile, in riferimento al pacchetto software B143. Inutile dire che al momento della ricezione delle prime notifiche per procedere via OTA, in tanti si sono illusi che potesse trattarsi di Android Pie con EMUI ...

Il 18 aprile tocca a Huawei Mate 20 Lite : segnalato in Italia l’Aggiornamento con EMUI 9 : Buone, buonissime notizie per tutti quelli che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Lite. Da alcune ore a questa parte, infatti, ci sono le prime segnalazioni da parte degli utenti che stanno iniziando a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, quello che a conti fatti ci consentirà di testare EMUI 9 a bordo di un device diventato piuttosto popolare qui in Italia. Svolta non di poco conto per tutti ...

EMUI 9.1 Huawei Android 9 gli smartphone in Aggiornamento : EMUI 9.1 Caratteristiche principali Ecco che cosa ci sarà di nuovo nella EMUI 9.1 di Huawei la lista completa degli smartphone che riceveranno aggiornamento.