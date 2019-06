Abiti a fiori | ma in formato maxi

vanityfair

(Di martedì 4 giugno 2019) Richard QuinnF.R.S. For Restless SleepersVetementsGucciPeter PilottoBernadetteCarolina HerreraDodo Bar OrZaraVita KinAndrew GNBorgo de NorDries Van NotenMiu MiuEtroAlice + OliviaChristian SirianoRaeyMSGMMax&Co.Dolce & GabbanaRebecca de RavenelLa tendenza li vuole extra large. Che siano romantici oppure grafici, che si tratti di stampe, ricami o applicazioni, che ci facciano sognare delicati giardini inglesi o lussureggianti foreste tropicali, iche decorano glidi questa primavera sono grandi, a volte grandissimi. Esotici sulle passerelle di Dries Van Noten, Peter Pilotto e Richard Quinn, romantici secondo Dolce & Gabbana, stilizzati in stile anni ’60 per Miu Miu e Dodo Bar Or, iaumentano di dimensioni fino a coprire completamente ampi caftani, vaporosida sera e colorati vestiti da cocktail. Altrettanto grandi, ma meno numerose, sono le rose ...

