Abilitati in Romania | l’Avvocato Munteanu incontra il consigliere del segretario di stato

La tesi a sostegno degli Abilitati all’insegnamento in Romania - Comunicato Stampa : La vicenda della nota MIUR sull’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania è del tutto simile a quella che ha visto i docenti che hanno seguito i Master en Profesorado spagnoli. Chi aveva scelto la strada dell’ abilitazione all’estero, sobbarcandosi costi ingenti per ottenerla, nell’ordine delle decine di migliaia di euro, si è visto la strada al riconoscimento del titolo sbarrata dal Miur, allo stesso modo ...

L’interrogazione parlamentare sugli Abilitati in Romania esclusi dalle graduatorie : Il caso degli insegnanti abilitati in Romania continua ad essere oggetto di attenzione da parte gli avvocati e forze politiche. Al riguardo l’Associazione Consulenza Scuola, comunica che in data 7 maggio 2019, come atto di denuncia e richiesta di chiarimenti e soluzioni per i gravi abusi commessi dal Miur, vi è stata l’Interrogazione parlamentare con richiesta di risposta scritta nei confronti del Ministro Bussetti, a favore degli ...