A sorpresa il ritorno di Kevin Spacey | ma solo in tribunale | le ultime sul caso di

optimaitalia

(Di martedì 4 giugno 2019) Non era prevista la sua presenza, maha stupito tutti arrivando ain undel Massachusetts dove è in corso un processo che lo vede imputato. L'attore Premio Oscar, ormai caduto in disgrazia, è accusato di aver toccato in modo inappropriato un ragazzo presso un bar di Nantucket nel 2016.Secondo l'Associated Press,si era dichiarato non colpevole e non era obbligato a presentarsi di fronte al giudice. Ironicamente, lo scorso gennaio ha cercato di evitare di presenziare a un'udienza. Stando alle parole di People, l'attore si è presentato inapparentemente rilassato ed è stato visto mentre rideva e scherzava con uno dei suoi avvocati. Indossava un completo grigio chiaro con una camicia blu pallido e cravatta azzurra con strisce diagonali bianche. Non ha parlato con nessuno dei giornalisti quando è entrato nel palazzo di giustizia.Se ...

OptiMagazine : A sorpresa il ritorno di #KevinSpacey, ma solo in tribunale: le ultime sul caso di molestie sessuali… - passione_inter : Dall'Inghilterra - Nome a sorpresa per il mercato dell'Inter, si studia il ritorno di Arnautovic - - paoloforneris : RT @bikediablo: Scopro che oggi 'sarebbe' #WorldBycicleDay. Bello! ma oggi andando al lavoro in bici non ho visto differenze, le solite dop… -