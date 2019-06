A Roma Tre serata dedicata alla Luna | giochi | laboratori e osservazione

Golden Gala Roma 2019 : come vederlo in tv e streaming. Data - orario e programma : Cresce l’attesa per il Gold Gala Pietro Mennea 2019, quarta tappa della Diamong League di atletica leggera, che si svolgerà giovedì 6 giugno presso lo Stadio Olimpico di Roma. Le stelle del panorama internazionale si daranno battaglia reGalando al pubblico italiano uno spettacolo di assoluto valore e proseguendo il percorso di avvicinamento ai Mondiali di Doha in programma a fine settembre. Le punte di diamante della spedizione azzurra saranno ...

Sorpresa ADL – Il Roma - niente mercato. Le altre ipotesi : Cresce l’attesa per la Sorpresa promessa dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Sulle pagine de Il Roma le varie ipotesi dell’imminente “regalo” di ADL Sopresa ADL – Stando a quanto riportato dal quotidiano, la Sorpresa non dovrebbe riguardare il mercato ma bensì un’amichevole di prestigio oppure un evento per salutare l’ex capitano azzurro Marek Hamsik. “‘Entro lunedì vi darò una ...

Frecce Tricolori - video Festa Repubblica 2019/ Diretta streaming : show sopra Roma : Frecce Tricolori Festa della Repubblica 2019: Diretta video streaming. Dalle ore 10:00 inizierà l'esibizione della pattuglia acrobatica

Roma. Tor Tre Teste : centro antiviolenza in appartamento confiscato alla mafia : L’Amministrazione Raggi ha preso in consegna un appartamento confiscato alla criminalità organizzata in zona Tor Tre Teste, nel Municipio V,

Maltempo Emilia-Romagna : prima stima - oltre 111 milioni di danni : L’Emilia-Romagna non perde tempo. Dopo l’ultima ondata di Maltempo appena conclusa che ha creato ingenti danni e disagi a cittadini e imprese e ha messo in ginocchio ancora una volta l’agricoltura, la Regione ha deciso di intervenire subito stanziando 1,5 milioni di euro in attesa del riconoscimento, da parte del Governo, dello stato di emergenza nazionale. Le risorse, con un prelievo eccezionale dal fondo di riserva, serviranno per realizzare i ...

Sciopero 3 giugno 2019 : Roma - Milano e Napoli. Orari treni garantiti : Sciopero 3 giugno 2019: Roma, Milano e Napoli. Orari treni garantiti Lunedì 3 giugno 2019, previsto uno Sciopero dei lavoratori della Rfi, la Rete Ferroviaria Italiana (società di Ferrovie dello Stato). Ad indire la mobilitazione i sindacati confederati Cgil, Cisl e Uil e altre sigle come Ugl e Orsa: durerà dalle 10 alle 18. Dovrebbero subire rallentamenti, ritardi e cancellazioni i treni da e per Napoli, disagi anche sulla Linea ...

Esterino Montino - sindaco di Fiumicino a Radio Cusano Campus : “Ho parlato con tre dirigenti della As Roma - erano interessati” : Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente. Ha parlato della sua proposta di costruire lo stadio della Roma a Fiumicino e delle lotta svastiche/poesie a pochi passi dal centro, “Un mese fa ho incontrato nel mio ufficio tre dirigenti della As Roma. Hanno voluto sapere in cosa consistesse la proposta che avevo messo in campo. L’hanno ...

Papa Francesco in Romania/ Diretta streaming video : i rom - Rocio e gli ortodossi : Papa Francesco in Romania, il viaggio e la Diretta streaming video del programma: i rom, gli ortodossi e la storia di Rocio

Roma - tragedia in metropolitana : morta una donna incastrata tra la banchina e il treno : Una donna è morta incastrata tra un convoglio del treno e la banchina nella stazione Lepanto della metropolitana di Roma. La polizia sta valutando l'ipotesi di un gesto volontario, anche se chi la conosceva ha sollevato alcuni dubbi. 35 anni, originaria del Senegal, la donna aveva problemi alla vist

Terremoto Roma - svelata una faida interna : De Rossi e tre senatori volevano la testa di Totti : Secondo quanto riferito da Repubblica, De Rossi e altri tre senatori avrebbero chiesto a Pallotta la testa di Totti e Di Francesco Una vicenda paradossale, rivelazioni clamorose che potrebbero destabilizzare l’intero ambiente della Roma. A riportarle è Repubblica che, sul giornale di oggi, ha pubblicato un report sorprendente su alcuni avvenimenti accaduti nel corso dell’ultima stagione, che ha sancito l’addio di Daniele ...

