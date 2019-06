A Cagliari gli Europei di pallavolo sordi

Inter-Cagliari - affare Barella sempre più vicino : “Possibile che io vada via” : Barella all’Inter potrebbe rappresentare un’ipotesi reale e concreta in vista dell’imminente sessione di mercato estiva. Il centrocampista del Cagliari, impegnato con la Nazionale in vista delle qualificazioni ai prossimi Europei, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in ottica presente e futura. Il centrocampista rossoblù ha così affermato: “Ora sono concentrato sulla […] L'articolo ...

Cagliari - si sgozza da solo con la motosega per tagliare una siepe : una morte orribile : Incredibile tragedia a Uta, a una decina di chilometri da Cagliari. Erano da poco passate le 11 del mattino: Fabio Sanniu, 60 anni, anche secondo la testimonianza della moglie, si stava apprestando ad effettuare il taglio delle siepi del giardino della sua abitazione, e per questo si è messo ad arme

Calciomercato Cagliari - per l’attacco può arrivare Eder : Calciomercato Cagliari – L’ultima stagione in casa Cagliari è stata positiva, il club sardo ha raggiunto una salvezza che può essere considerata tranquilla ed adesso pensa già al futuro con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più competitiva. La dirigenza si tuffa sul mercato, prevista anche una cessione eccellente, inevitabilmente saluterà Barella con il centrocampista ad un passo dall’Inter di Conte. Il ...

Cagliari. San Michele sotto choc : Adolfo Mussini ucciso in casa : San Michele è sotto choc per l’omicidio di Adolfo Mussini. Nella sua abitazione di piazza Valsassina i ladri ci erano arrivati

Anziano ucciso a Cagliari - un fermo : 13.24 Un quarantenne Cagliaritano, con precedenti, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri perché accusato dell' omicidio di Adolfo Musini, 88 anni, trovato morto nella sua abitazione del quartiere di San Michele. L'Anziano, probabilmente ucciso nel corso di una rapina alcuni giorni fa, è stato trovato privo di vita con profonde ferite al capo nella casa messa a soqquadro.

Anziano trovato morto a Cagliari : si tratta di omicidio : Un Anziano di 88 anni, Adolfo Musini, è stato trovato privo di vita a Cagliari. Si è subito pensato a un incidente, ma adesso l'ipotesi più accreditata dai carabinieri è che si sia trattato di un furto o una rapina finita male. La triste notizia La tragica scoperta è avvenuta ieri, 2 giugno, nell'abitazione del pensionato in piazza Valsassina, al primo piano di una palazzina. I Vigili del Fuoco sono stati allertati da un amico dell'uomo che non ...

Scoperta shock a Cagliari - anziano trovato morto in casa in un lago di sangue : è omicidio : Terribile ritrovamento nelle scorse ore in un'abitazione di Cagliari. Un uomo di 88 anni è stato trovato morto in casa sua, in piazza Valsassina, riverso a terra in un lago di sangue. Si ipotizza un omicidio. La Scoperta shock nella prima serata di domenica 2 giugno, intorno alle 19.30, dopo la segnalazione da parte di alcuni vicini di casa che non lo vedevano da diverse ore e non riuscivano in alcun modo a mettersi in contatto con ...

Anziano morto in casa a Cagliari : si indaga per omicidio : Adolfo Musini, 88 anni, trovato nel sangue: potrebbe essere stato ucciso durante un tentativo di rapina

Giallo a Cagliari : 88enne morto in casa : 0.00 Un pensionato di 88 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Cagliari. La scoperta è stata fatta dai Vigili del fuoco chiamati da un amico che non riusciva a mettersi in contatto con lui. L'uomo quasi ogni giorno andava a fare la spesa per il pensionato che aveva difficoltà a muoversi. Oggi non riuscendo a parlargli ha chiamato i pompieri che sono entrati da una finestra e hanno trovato la casa al buio e l'anziano a terra morto, ...

Cagliari. Disinfestazione nelle vie Reni - Fellini - Tasso - Sanzio e Padrini : nelle vie Reni, Fellini, Tasso, Sanzio e Padrini a Cagliari, venerdì 7 giugno si terrà una Disinfestazione. A partire dalle

Cagliari. Il Comune cerca partner nel Terzo settore per un progetto di inclusione sociale : Costituzione di un partenariato tra il Comune e uno o più soggetti del Terzo settore (art. 4 D.Lgs. 117/2017), finalizzato

Cagliari - carico segreto sulla nave delle armi - la protesta dei sindacati : Quattro container portati all'alba sotto scorta e caricati sul cargo saudita. La rete per il disarmo: "Dentro potrebbero esserci 8.000 bombe". La Cgil: "fermate questo export verso l'Arabia Saudita".

Imbarcati dal porto di Cagliari 40 container su un cargo saudita : “Ancora armi per la guerra in Yemen?” : Un’altra nave delle armi carica in un porto italiano con destinazione finale verso l’Arabia saudita. Dopo il caso Bahri Yanbu, il mercantile finito al centro di una querelle internazionale con boicottaggi a Le Havre e Genova, un carico di nuovi ordigni prodotti in Sardegna e diretti in Arabia saudita che poi li usa per sganciare bombe a pioggia sul...

La nave delle armi arrivata di nascosto a Cagliari : “Caricate bombe per la guerra in Yemen” : La nave saudita Bahri Tabuk è arrivata questa mattina alle 4 nel Golfo di Cagliari e alle 7 e 30 ha imbarcato alcuni container. La Rete Disarmo non ha dubbi: "Sono state caricate bombe per la guerra in Yemen prodotte dalla RWM di Domusnovas". Anche la CGIL attacca: "I nostri porti continuano ad essere meta di navi del gruppo Bahri per i rifornimenti bellici ai paesi sauditi".